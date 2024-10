Hon za zisky pokračuje. BP ruší plán snížení těžby ropy a plynu

Britská společnost BP ruší plán, podle kterého chtěla do roku 2030 snížit těžbu ropy a plynu. S odkazem na tři informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Nová strategie předpokládá pomalejší transformaci energetiky a také nové investice na Blízkém východě, a to v Iráku a v Kuvajtu. Šéf podniku Murray Auchincloss tyto změny oznámí zřejmě až v únoru, kdy zveřejní aktualizovanou strategii.

Reklama

Když firma v roce 2020 zveřejnila svou tehdejší dlouhodobou strategii, nastínila nejambicióznější plány ze všech firem v odvětví. Slibovala například, že do roku 2030 sníží těžbu ropy a plynu o 40 procent a urychlí produkci z obnovitelných zdrojů. Loni v únoru BP z tohoto cíle slevila a snížení produkce z fosilních paliv do roku 2030 stanovila na 25 procent. To by znamenalo, že na konci desetiletí by firma produkovala asi dva miliony barelů denně.

Investoři ale preferují spíše krátkodobé výnosy než transformaci energetiky. Toho si je management dobře vědom, a proto mění strategii, uvedly zdroje. Společnost BP teď připravuje několik investičních projektů na Blízkém východě a v Mexickém zálivu, jejichž smyslem je produkci ropy a plynu zvýšit, nikoliv snížit.

Auchincloss je v čele podniku od ledna, ale zatím se mu nepodařilo zvýšit hodnotu firmy. Kurz akcií BP je pořád ještě nižší než na začátku roku, i když od konce září se mírně zvýšil. Rivalové si zpravidla vedou lépe. Investoři totiž v případě BP zpochybňují schopnost firmy generovat zisky podle její současné strategie.

Čtyřiapadesátiletý Auchincloss, který je z Kanady a v BP dříve zastával pozici finančního ředitele, se snaží distancovat od přístupu svého předchůdce Bernarda Looneyho. Ten rezignoval kvůli tomu, že lhal o vztazích s kolegyněmi z doby, než se stal generálním ředitelem. Panovalo podezření, že těmto kolegyním pak zajistil kariérní postup, vyšetřování ale později neprokázalo, že Looney porušil interní předpisy.

Reklama

Hon za zisky nekončí

Nový šéf BP se chce soustředit na výnosy a investovat do nejziskovějších podniků, především v ropě a plynu. Společnost nadále usiluje o to, aby do roku 2050 dosáhla čistých nulových emisí. „Jak Murray řekl na začátku roku... směr je stejný - ale budeme jednodušší, více zacílená a hodnotnější společnost,“ řekl mluvčí BP.

Akcie BP na burze v Londýně krátce po 15:00 SELČ vykazovaly růst asi o jedno procento na 4,20 libry. Zůstávají ale blízko ročního minima, které je těsně pod 3,80 libry. Maximum pak mají nad 5,62 libry.

I když Auchincloss představí aktualizovanou strategii na investorském dni v únoru, BP tu dosavadní strategii už fakticky opustila, uvedly zdroje. Zatím není jasné, zda BP v únoru nabídne i nové dlouhodobé cíle pro těžbu.

Konkurenční britská společnost Shell svou strategii pro transformaci energetiky po nástupu nového ředitele Waela Sawana také změnila. Shell prodává některé podniky na produkci energie z obnovitelných zdrojů a omezuje projekty v tomto odvětví, včetně pobřežních větrných elektráren, biopaliv a vodíku.

Změna strategie ve firmách BP a Shell přichází v důsledku toho, že se Evropa více zaměřuje na zajištění energetické bezpečnosti. Nutí ji k tomu i cenový šok z roku 2022, který se na energetickém trhu objevil v reakci na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu.

Ekonom Zahradník: Česko je ekonomikou polotovarů, to se musí změnit. Třeba po vzoru Polska Leaders O významu investic přímo v české ekonomice všichni dávno vědí, stranou pozornosti ale zůstává potřeba investic českých firem v zahraničí. „Tyto investice přitom mohou vyvažovat současnou velkou mezeru mezi vyvezeným a dovezeným kapitálem. Dividendy budou více přitékat také opačným směrem do Česka,“ řekl přední ekonom Petr Zahradník v rozhovoru pro Export.cz. Je zastáncem promyšlené státní podpory investic v zahraničí, kterou by mohla do značné míry převzít agentura CzechInvest. Jan Žižka Přečíst článek

Ropný gigant BP investuje v Německu deset miliard eur do nabíjení elektromobilů a obnovitelných zdrojů Money Britský ropný gigant BP hodlá v Německu do konce desetiletí investovat až deset miliard eur (zhruba 246 miliard korun) do nízkouhlíkových paliv, obnovitelných zdrojů energie a nabíjení elektromobilů. Chce konkurovat místním firmám, vzhledem k tomu, že soutěž v oblasti energetické transformace největší evropské ekonomiky se vyostřuje. ČTK Přečíst článek

Globální poptávka po ropě klesla a s ní i zisk BP, přesto firma zvýší dividendu Zprávy z firem Britská ropná společnost BP hospodařila ve druhém čtvrtletí s čistým ziskem 2,59 miliardy dolarů, v přepočtu 56,3 miliardy korun, což je meziroční propad skoro o 70 procent. Důvodem je zejména pokles cen ropy ve srovnání s loňskem. S výrazným propadem se tak potýkají i další velké firmy v tomto odvětví. BP ale zvýší dividendu. ČTK Přečíst článek