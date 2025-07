Zájem o sporáky Mora roste. Podnik z Olomouce utržil tři miliardy

Společnost Morava Moravia, která v Hlubočkách u Olomouce vyrábí varnou techniku pro domácnosti, loni zvýšila tržby z prodeje výrobků a služeb o 11 procent na 3,02 miliardy korun z 2,7 miliardy korun v roce 2023. Čistý zisk podniku meziročně vzrostl téměř o deset milionů korun na 28,6 milionu korun. Uvádí to výroční zpráva firmy, která prostřednictvím mateřské firmy Gorenje patří do čínské skupiny Hisense Group.

Do výrobního portfolia společnosti Mora Moravia patří sporáky, varné desky, trouby či odsavače par. Firma loni zvýšila celkovou produkci kuchyňských spotřebičů o 16 procent na 647 tisíc kusů. V loňském zvýšení výroby se podle vedení firmy promítlo zavedení produkce sporáků nové generace. Odbytové trhy firmy se navíc stabilizovaly po předchozích turbulencích, které souvisely s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu a následným růstem cen energií a materiálů.

Více než polovinu tržeb Mora Moravia v roce 2024 inkasovala v zahraničí, kam vyvezla zboží a služby v hodnotě 1,8 miliardy korun. Na tuzemském trhu podnik utržil 1,216 miliardy korun. Tržní podíly skupiny Hisense, jejímž prostřednictvím Mora Moravia exportuje, se loni zlepšily zejména ve střední a východní Evropě. "Integrace do skupiny Hisense přináší pozitivní změny na trzích Francie a Skandinávie. Prodeje na domácím trhu jsou nadále stabilní," stojí ve výroční zprávě.

Mora Moravia v roce 2012 zahájila v Hlubočkách výrobu sporáků, které se dříve montovaly ve Finsku. O přesunu výroby rozhodl koncern Gorenje. Finský závod v Lahti ročně vyráběl 53 tisíc elektrických sporáků a Mora, jejíž roční produkce se před touto transakcí pohybovala kolem 380 tisíc sporáků, pokryla celý objem výroby. Posléze byla do Hluboček přesunuta výroba volně stojících sporáků širokých 60 centimetrů ze slovinského závodu společnosti Gorenje. "Díky tomu se Mora Moravia stala výhradním výrobcem volně stojících sporáků ve skupině Hisense Europe," uvedlo vedení Mora Moravia.

Firma Mora Moravia má základní kapitál 273,7 milionu korun a loni zaměstnávala v průměru 392 lidí. Jejím stoprocentním vlastníkem je slovinská firma Gorenje gospodinjski aparati. Gorenje je jedním z největších slovinských vývozců. V roce 2017 společnost oznámila, že hledá strategického partnera, který by jí pomohl posílit značku a snížit náklady. Nejvyšší nabídku na koupi slovinského výrobce domácích spotřebičů Gorenje podala čínská firma Hisense, která posléze do koncernu kapitálově vstoupila.

