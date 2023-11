Guptova Liberty Ostrava bojuje o přežití. Požádala o ochranu před dodavatelem energií

Huť Liberty Ostrava, jejímž majitelem je britsko-indický podnikatel Sandžív Gupta, požádala o ochranu před věřiteli, píše server HN.cz. Ke konci října podle serveru firma dlužila přes tři miliardy korun. Huť chtěla individuální moratorium na ochranu před jedním věřitelem, firmou Tameh. Krajský soud v Ostravě návrh přijal. Huť má nyní 30 dní na předložení plánu restrukturalizace. V návrhu na moratorium firma podle portálu uvedla, že počítá se vstupem investora a chystá také prodeje emisních povolenek či nepotřebného majetku.

V návrhu na ochranu Liberty Ostrava podle serveru uvedla, že provoz závodu negeneruje příjem postačující k úhradě dluhů. Firma se údajně obává, že bez restrukturalizace by se dostala do úpadku. Dodavatel energií Tameh byl ke konci října největším soukromým věřitelem hutě s pohledávkou 846 milionů korun, která v listopadu stoupla na více než miliardu. „Tameh je připraven plně spolupracovat tak, aby provoz i zaměstnanost mohly být zachovány,“ řekl HN.cz mediální zástupce Tamehu Patrik Schober.

Liberty Ostrava dluží také státní pojišťovně EGAP, jež za huť zaplatila úvěr asi 1,5 miliardy korun poskytnutý před třemi lety bankou Greensill. Jednalo se o podporu státu pro zachování provozu hutě v době pandemie nemoci covid-19, píše server.

Nepotřebné emisní povolenky za miliardu

Předseda základní organizace OS KOVO Petr Slanina řekl, že k podanému návrhu nemá podrobnější informace, proto se k němu nemůže vyjadřovat. „Vím jen, že má jít o ochranné opatření. Ucelené informace ale nemám,“ řekl. Dodal, že tento krok vítá. „Vítám, že se konečně dozvíme, jaký typ restrukturalizace majitel vybere,“ řekl.

Restrukturalizační plán navržený Liberty Ostrava počítá podle HN.cz s oživením ocelářského trhu v prvním čtvrtletí příštího roku. Proto huť plánuje, že do dvou týdnů znovu spustí dočasně odstavenou vysokou pec, píše server. Klíčový má být pro huť vstup strategického investora, který by podle firmy přinesl až 200 milionů eur (v přepočtu asi 4,85 miliardy korun). Z prodeje povolenek chce huť získat zhruba miliardu korun a z prodeje nepotřebných pozemků a budov čtvrt miliardy. Zároveň se Liberty zbaví vlastní výroby koksu a vyjednává o prodeji zbylých koksárenských pecí, za které by chtěla dostat téměř dvě miliardy. Součástí plánu je i splátkový kalendář, přistoupili na něj všichni věřitelé, píše HN.cz.

Na vážnou situaci v podniku v půlce října upozornili odboráři prohlášením, že se firma podle nich nachází před bankrotem. Huť předtím dočasně odstavila vysokou pec číslo 3, tedy jedinou, kterou měla v té době ještě v provozu. Druhou vysokou pec, číslo 2, huť odstavila na konci loňského července. V polovině listopadu o situaci ve firmě jednala krajská tripartita. Vedení Liberty Ostrava dala tripartita za úkol předložit harmonogram vývoje strategie firmy. Mluvčí huti Kateřina Zajíčková tehdy řekla, že firma neplánuje propouštění a na strategickém plánu pracuje.

