Google ve Francii zaplatí šestimiliardovou pokutu ve sporu s vydavateli

Původně měl Google ve sporu s předními francouzskými zpravodajskými organizacemi zaplatit dvojnásobek. Nyní francouzský antimonopolní úřad pokutu snížil na 250 milionů eur.

Reklama

Francouzský antimonopolní úřad vyměřil americké internetové společnosti Google pokutu 250 milionů eur (6,3 miliardy korun) kvůli pochybením v oblasti duševního vlastnictví ve vztazích s vydavateli. Společnost Google se podle zprávy v rámci snahy o urovnání sporu zavázala, že nebude zjištění úřadu zpochybňovat, a navrhla řadu nápravných opatření.

Pokuta souvisí se sporem ohledně plateb za mediální obsah, který odstartovaly stížnosti předních francouzských zpravodajských organizací, včetně agentury AFP. Antimonopolní úřad v této kauze už v roce 2021 vyměřil společnosti Google pokutu 500 milionů eur.

Podle agentury Reuters se zdálo, že spor byl vyřešen dohodou z roku 2022, v rámci které Google souhlasil se stažením odvolání proti pokutě 500 milionů eur a slíbil nápravná opatření. Antimonopolní úřad ale v dnešní zprávě uvedl, že firma porušila některé podmínky dohody o urovnání sporu, včetně závazku, že bude s vydavateli jednat v dobré víře a poskytovat transparentní informace.

Francouzské mediální společnosti firmu Google dlouho obviňovaly, že těží z dominantního postavení svého stejnojmenného internetového vyhledávače a že se snaží vyhnout dodržování zákonů na ochranu autorských práv. Stížnost k antimonopolnímu úřadu v této záležitosti podaly v roce 2019. Argumentovaly tím, že k růstu tržeb firmy z reklamy přispívá používání výňatků z jejich zpravodajského obsahu.

Stanislav Šulc: Apple si pronajme umělou inteligenci od Googlu. Jde o opravdu velkou věc Názory Jako už poněkolikáté, Apple zaspal nástup technologie, která bude přelomová. Zatímco u vychytávek typu ohebného displeje to technologického giganta trápit nemusí, nástup AI v operačních systémech a kreativních nástrojích ho může zabolet poměrně razantně. I proto se podle zdrojů agentury Bloomberg domluvil s konkurenčním Googlem a bude využívat jeho model AI zvaný Gemini. Co lze očekávat? A proč to je jedna z nejdůležitějších technologických novinek roku? Stanislav Šulc Přečíst článek

Meta přestane v USA a v Austrálii platit vydavatelům za zpravodajský obsah Zprávy z firem Společnost Meta Platforms v dubnu odstraní ve Spojených státech a v Austrálii svou záložku na síti Facebook věnovanou zpravodajskému obsahu (Facebook News) a přestane platit vydavatelům za zpravodajský obsah. Zatímco v případě USA Meta od licenčních smluv s vydavateli upustila před dvěma roky, v Austrálii teprve nyní dobíhají tříleté smlouvy. ČTK Přečíst článek

Raději spálit, než dát do výprodeje. Módní domy řeší, kam s neprodanými kolekcemi Zprávy z firem Problém, o kterém se nemluví nahlas. Luxusní módní domy se potýkají s přebytky svých kolekcí v řádu miliard eur ročně. Na rozdíl od levnějších řetězců totiž na konci sezóny nemohou jednoduše vrhnout neprodané zboží na pulty či na internetová tržiště s velkou slevou. Poškodilo by to pečlivě budovanou image exkluzivity. Denisa Holajová Přečíst článek