Gazprom škrtí Evropu na plynu. I tak má rekordní zisky

Ruská plynárenská společnost Gazprom za první pololetí více než zdvojnásobila zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) na 3,05 bilionu rublů (1,3 bilionu korun). Firma také uvedla, že průměrná vývozní cena plynu se zvýšila více než 3,5krát. Gazprom byl donedávna klíčovým dodavatelem plynu do Evropské unie, kvůli napadení Ukrajiny ale unie začala jeho plyn odmítat.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím sítě plynovodů. Kontrolu nad firmou má Kreml.

Gazprom v srpnu oznámil, že v první polovině roku měl rekordní čistý zisk 2,5 bilionu rublů. Představenstvo také doporučilo vyplatit pololetní dividendu. Roční výplatu dividend firma letos poprvé od roku 1998 vynechala.

Na začátku měsíce Gazprom uvedl, že dodávky ruského zemního plynu do EU se od začátku letošního roku snížily o 48 procent. Včetně Británie klesly o 49 procent. Loni Gazprom svým hlavním zákazníkům v zahraničí, včetně Evropy, Turecka a Číny a bez bývalých členských zemí Sovětského svazu, dodal celkem 185,1 miliardy metrů krychlových plynu. To bylo o 3,2 procenta více než v roce 2020, ale méně než v letech 2018 a 2019, kdy se vývoz pohyboval kolem 200 miliard metrů krychlových.

Gazprom na konci srpna kvůli údržbě opět přerušil dodávky plynovodem Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do Evropské unie. Firma uvedla, že plynovod zůstane mimo provoz, dokud neodstraní závady na turbíně. Neupřesnila ale, kdy by se tak mohlo stát. Německá vláda tvrdí, že Gazprom technické problémy jen předstírá.