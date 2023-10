Francouzská EDF má připravenu finální nabídku na stavbu jaderného bloku v Dukovanech

Francouzská společnost EDF, která je jedním ze tří uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, má svou finální nabídku připravenou. Zahájila proto proces jejího předání podle původního termínu, který byl stanoven na dnešek.

Reklama

Dalšími zájemci o stavbu jsou severoamerický Westinghouse a korejská KHNP. Původní termín pro podání přihlášek byl z 2. října odložen na 31. října. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

Uchazeči o stavbu bloku podali své první nabídky loni na podzim. Polostátní ČEZ, který má projekt na starosti, detaily nabídek nezveřejnil. Na jaře vedl s uchazeči vyjasňovací jednání, na nichž si chtěl se zájemci vysvětlit některé podmínky tendru a první nabídky. Následně je ČEZ vyzval k podání finálních nabídek. O odložení termínu z 2. října na později podle serveru Novinky.cz požádal Westinghouse. Po finálním obdržení nabídek je ČEZ vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě ke schválení.

EDF oznámila, že má svou nabídku, kterou po vyjasňovacích jednáních s ČEZ upravil, připravenou. Schůzek s ČEZ se podle firmy zúčastnilo více než 100 zástupců EDF a průmyslových partnerů podniku Framatome, GE Steam Power a Bouygues Travaux Publics. Francouzská firma už proto zahájila proces předání své nabídky. Kdy bude tento proces dokončen společnost nespecifikovala.

Dalibor Martínek: Jaký je vlastně český zájem? Dálnice, vzdělanost? Jediným patrným jsou důchody Názory O jakémsi českém zájmu v rámci Evropské unie mluví politici rádi, napříč stranami. Jaký vlastně ten zájem? Dálnice, vzdělanost? Jediným viditelným jsou důchody, míní komentátor Newstreamu Dalibor Martínek. Dalibor Martínek Přečíst článek

Návrh společnosti počítá se stavbou bloku technologie EPR1200, kterou aktuálně staví i v Británii. Detaily nabídky byly podle firmy přizpůsobeny podmínkám ČEZ. EDF v nabídce také deklarovala zájem o zapojení českého průmyslu do projektu, identifikovala k tomu 300 potenciálních dodavatelů, přičemž s některými z nich už uzavřela memoranda o spolupráci. Vedle toho firma zpracovala plán výstavby dalších tří bloků v České republice.

Přizpůsobují se i ostatní uchazeči

K dalšímu posunu termínu zástupci firmy uvedli, že je velmi překvapil. EDF podle nich přípravu své nabídky přizpůsobil termínu na začátku října, který byl oznámen v předstihu. Věří, že posun nijak neovlivní průběh tendru.

Novému termínu se přizpůsobují i ostatní uchazeči. Korejská KHNP k zářijovému posunutí termínu uvedla, že byla připravena na podání nabídky v původním termínu 2. října. „Společnost KHNP považuje novou jadernou stavbu v České republice ze svých zahraničních projektů za svou prioritu a doufá, že posunutí termínu podání nabídky neovlivní celkový průběh tendru na dostavbu elektrárny v Dukovanech,“ uvedl zástupce pražské kanceláře společnosti Minhwan Chang. Westinghouse okolnosti kolem své nabídky nekomentoval.

Alexandr Vondra: Kašlu na uhlíkovou stopu, české zájmy létám hájit do Bruselu letadlem Politika Matador české politiky a současný europoslanec za ODS Alexandr Vondra jde znovu do boje o křeslo v evropském parlamentu, volby se konají v červnu, strany nyní ladí složení kandidátek či koalice. Bývalý disident, poradce Václava Havla, velvyslanec, ministr či senátor je známý svými ostrými postoji vůči ruské agresi, klimatickému šílenství či Fransi Timmermansovi. „Znám ho pětadvacet let, tykáme si, ale jeho odchod jsem uvítal,“ říká Vondra o muži, kterému vyčítá příliš radikální prosazování evropské klimatické doktríny. Ta podle něj ohrožuje evropskou konkurenceschopnost i peněženky lidí. Příští evropské volby nebudou podle Vondry referendem o české vládě. Naopak, prý mohou přinést Česku silnější pozici v Evropské komisi i celé evropské struktuře. A tím i větší kontrolu nad tvorbou norem, které jsou pro život v Česku klíčové. Dalibor Martínek Přečíst článek

ČEZ loni spolu s nabídkami na stavbu nového dukovanského reaktoru dostal rovněž nezávazné nabídky na opce na další blok v Dukovanech a stavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně. ČEZ i stát už dříve připustily, že k pokrytí spotřeby elektřiny v Česku bude nejspíš do budoucna potřeba dostavět další bloky jaderných elektráren.

EDF dnes spolu s francouzským velvyslanectvím v ČR dále oznámila založení Česko-francouzské jaderné akademie. Cílem iniciativy bude urychlit přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků v jaderné energetice, kteří by měli v budoucnu působit v tuzemské jaderné energetice. Kurzy akademie se zaměří na odborné vzdělávání a kvalifikaci.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů, jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 megawattů stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.