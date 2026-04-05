Foxconn rostl o třetinu a věští další dobré kvartály, i přes globální krizi

Tchajwanské společnosti Foxconn, která je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě, vzrostly v prvním čtvrtletí tržby o 29,7 procenta na 2,13 bilionu tchajwanských dolarů (1,4 bilionu korun). Firmě pomohla vysoká poptávka po produktech z odvětví umělé inteligence (AI). Foxconn však současně varoval před nestabilní globální politickou situací.

Společnost Foxconn, oficiálně Hon Hai Precision Industry, je známá zejména jako největší smluvní výrobce chytrých telefonů iPhone pro americkou firmu Apple. Foxconn je nyní rovněž největším výrobcem serverů pro americkou čipovou společnost Nvidia. Výsledky byly mírně pod odhady analytiků. Ti v anketě agentury LSEG očekávali tržby 2,148 bilionu TWD.

Vysoká poptávka po AI výrazně zvýšila tržby divize cloudových a síťových produktů. Významně rostly také tržby divize inteligentní spotřební elektroniky, kam spadají i iPhony, díky uvedení nových produktů na trh, dodala firma. V samotném březnu se tržby zvýšily o 45,6 procenta na 803,7 miliardy TWD. To byl pro tento měsíc rekordní údaj.

Další dobrý kvartál je na cestě, i když...

Ve druhém čtvrtletí očekává firma růst jak v meziročním, tak v mezičtvrtletním srovnání, mimo jiné díky pokračujícímu růstu v odvětví AI. Nicméně Foxconn dodal, že bude nutné sledovat dopad nestabilní globální politické a ekonomické situace.

Akcie Foxconnu letos klesly o 16 procent. Tchajwanský akciový trh naopak posílil o 12 procent.

Společnost Foxconn od roku 2000 působí také v České republice, kde patří k největším podnikům podle objemu tržeb a zároveň pravidelně figuruje na předních místech v žebříčku největších exportérů. V závodech v Pardubicích a Kutné Hoře vyrábí počítače, spotřební elektroniku a součástky pro řadu světových značek.

Igráček slaví 50 let. Česká hračka, která přežila dobu plastovou i digitální

Malá osmicentimetrová figurka, která kdysi zaplnila dětské pokoje v celém Československu, se po padesáti letech znovu hlásí o slovo. Igráček se proměňuje s dobou, ale jeho kouzlo zůstává – jednoduchá hra, fantazie a příběhy, které si děti vytvářejí samy.

Na první pohled je to nenápadná figurka. Přesto se z ní stal symbol jedné generace – a dnes i most mezi tou minulou a současnou. Igráček, který se poprvé objevil v roce 1976, slaví letos kulaté výročí a zároveň ukazuje, že i v době tabletů a umělé inteligence má klasická hračka své pevné místo.

Za jeho vznikem stála snaha nabídnout dětem něco víc než jen pasivní zábavu. Igráček byl od začátku spojený s profesemi – zedník, lékař nebo hasič nebyli jen figurkami, ale inspirací k napodobování světa dospělých. Právě tato jednoduchost a variabilita z něj udělaly hit, který přežil desetiletí.

Po roce 1989 se však zdálo, že jeho éra končí. Trh zaplavily zahraniční hračky a akční figurky s příběhy z filmů a seriálů. Igráček postupně mizel z regálů i z dětských her. Návrat přišel až o dvě desetiletí později, kdy jeho výrobu obnovila firma Efko. Od té doby vznikly stovky nových variant a figurka si znovu našla své místo – především v Česku a na Slovensku, kde ji lidé dobře znají.

Dnešní Igráček už ale není jen řemeslník. Vývojáři reagují na to, co děti baví dnes – příběhy, objevování a dobrodružství. K padesátému výročí proto vznikly nové expediční sety, ve kterých se děti mění v malé archeology a paleontology. Nejenže si hrají s figurkami a auty, ale také „vykopávají“ dinosaury nebo egyptské artefakty z přiložených bloků. Hra se tak přirozeně mění v poznávání světa.

Bude figurka dítěte

Velkou novinkou je i připravovaná figurka dítěte. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o jednoduchý krok, opak je pravdou. Vývoj zabral dlouhé měsíce testování a úprav – stačily milimetrové rozdíly, aby postava působila nepřirozeně. Výsledkem má být věrohodný předškolák, který rozšíří dosavadní svět dospělých profesí.

Zajímavé je, že zatímco v zahraničí dominují akční figurky, české děti stále přitahují právě „obyčejné“ role. Možná i proto se Igráček nejlépe prodává doma a u sousedů na Slovensku. Tam není jen hračkou, ale i nostalgií, kterou rodiče předávají svým dětem. Podle výrobce se navíc mění i přístup ke hraní. Rodiče si čím dál víc uvědomují, že děti potřebují fyzický kontakt s hračkami, nejen obrazovky. Podobný trend je vidět i u společenských her, jejichž obliba roste dokonce i mezi dospělými.

Igráček tak stojí na zajímavé hranici – mezi tradicí a inovací. Zůstává věrný své podstatě, ale zároveň hledá nové cesty, jak oslovit další generaci. A právě v tom možná spočívá jeho největší síla. Není to jen hračka. Je to prostor pro příběhy, které vznikají v dětské fantazii – a ty nestárnou.

Biohacking: Proč záleží na jediné bakterii víc než na dietě

Střevní mikrobiom je klíčový regulační systém, který propojuje výživu, imunitu i metabolismus. Jeho rovnováha ovlivňuje energii, zánět i psychiku. Správným složením stravy a životním stylem lze podpořit prospěšné bakterie a tím cíleně zlepšit zdraví i celkovou kondici organismu.

Střevní mikrobiom představuje komplexní a dynamický ekosystém, kde se potkává výživa, imunita, metabolismus i nervový systém. Mikrobiom tedy není jen součást trávicího ústrojí, ale regulační vrstva, která překládá přijatou stravu jako podnět z vnějšího prostředí do konkrétní biologické informace, které organismus rozumí. Pak se stav mikroflóry projevuje systémově, ať už na úrovni zánětu, hladiny energie, stavu kůže nebo psychiky.

Pochopení mikrobiomu pak umožňuje lépe porozumět tomu, proč organismus reaguje určitým způsobem a jak lze tyto reakce ovlivnit pro lepší zdraví a kvalitu života. Většina mikroorganismů, které osidlují lidské střevo, plní svou roli v závislosti na kontextu, tedy na množství, vzájemných vztazích a prostředí, ve kterém se nacházejí.

Vyváženost a stabilita střevní mikroflóry je tedy vždy výsledkem rovnováhy mezi mikrobiální diverzitou, imunitní odpovědí hostitele a vnějšími vlivy, především stravou, stresem a životním rytmem. Konkrétní druhy střevních bakterií mají odlišné role, ovlivňují metabolismus, imunitu i stav střevní bariéry a jejich počet lze cíleně regulovat stravou a životním stylem.

Bakterie ve středu zájmu

Velkou pozornost v posledních letech získává bakterie Akkermansia muciniphila. Zatímco většina střevních mikroorganismů je primárně závislá na nestrávených složkách potravy, Akkermansia kolonizuje vnější vrstvu hlenu, který pokrývá střevní epitel. Její přítomnost je tedy dána hlavně stavem střevní výstelky a celkovým metabolickým prostředím organismu.

Živí se mucinem, tedy složkou hlenu, který tvoří ochrannou vrstvu střevní bariéry, čímž podporuje její obnovu a integritu. Vyšší zastoupení této bakterie je spojováno nižší mírou zánětu a lepší metabolickou flexibilitou, což pomáhá předcházet nadváze. Studie ukazují, že Akkermansia muciniphila bývá častěji přítomna v relativně vyšším množství u lidí s nižší tělesnou hmotností a zdravějším metabolickým profilem.

Její přítomnost ve střevě podpoříme konzumací potravin s dostatkem obsažených polyfenolů, jako jsou bobuloviny, zelený čaj, kakao nebo kvalitní olivový olej, a také přirozenými pauzami mezi jídly či nějakou formou občasného či pravidelného půstu. 

Další klíčovou skupinou jsou producenti butyrátu, například Faecalibacterium prausnitzii nebo bakterie rodu Roseburia. Butyrát je krátkořetězcová mastná kyselina, kterou tyto bakterie produkují při fermentaci vlákniny. Slouží jako primární zdroj energie pro střevní buňky a má silné protizánětlivé účinky, čímž podporuje zdraví střevní výstelky a celkovou rovnováhu mikrobiomu.  Tyto bakterie prosperují na fermentovatelné vláknině a rezistentním škrobu. Konkrétními zdroji jsou vařené a posléze zchlazené zdroje komplexních sacharidů jako brambory či rýže, ovesné vločky, luštěniny, kořenová zelenina nebo méně zralé banány. 

Koncentrace rodu Bifidobacterium ve střevech je úzce spojena s příjmem prebiotik, zejména inulinu a dalších druhů oligosacharidů. Ty se nacházejí v potravinách jako čekanka, topinambury, cibule, česnek, pórek nebo chřest. Bifidobakterie se podílejí na fermentaci vlákniny, tvorbě krátkořetězcových mastných kyselin a modulaci imunitní odpovědi. Jejich množství klesá při nízkém příjmu vlákniny a vysokém podílu ultrazpracovaných potravin. Rod Lactobacillus je prospěšný svou schopností produkovat kyselinu mléčnou a vytvářet prostředí, které omezuje růst patogenních mikroorganismů. Tyto bakterie lze relativně snadno doplňovat fermentovanými potravinami s obsaženými živými kulturami, jako je kysané zelí, kimchi nebo fermentované mléčné výrobky.

Na opačné straně spektra je nutné zmínit i bakterie, které mohou při narušení rovnováhy působit patogenně. Typickým příkladem je Clostridium difficile, jehož přemnožení bývá spojeno s užíváním antibiotik a poklesem mikrobiální diverzity. Podobně některé kmeny Escherichia coli mohou v dysbalanci produkovat lipopolysacharidy a podporovat zánětlivé procesy. Cílem však není tyto bakterie eliminovat, ale zabránit jejich přerůstání. To znamená aktivně obnovovat diverzitu mikrobiomu zmíněnými doporučeními a omezovat jednoduché cukry, alkohol a vysoce zpracované potraviny.

