Foxconn rostl o třetinu a věští další dobré kvartály, i přes globální krizi
Tchajwanské společnosti Foxconn, která je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě, vzrostly v prvním čtvrtletí tržby o 29,7 procenta na 2,13 bilionu tchajwanských dolarů (1,4 bilionu korun). Firmě pomohla vysoká poptávka po produktech z odvětví umělé inteligence (AI). Foxconn však současně varoval před nestabilní globální politickou situací.
Společnost Foxconn, oficiálně Hon Hai Precision Industry, je známá zejména jako největší smluvní výrobce chytrých telefonů iPhone pro americkou firmu Apple. Foxconn je nyní rovněž největším výrobcem serverů pro americkou čipovou společnost Nvidia. Výsledky byly mírně pod odhady analytiků. Ti v anketě agentury LSEG očekávali tržby 2,148 bilionu TWD.
Vysoká poptávka po AI výrazně zvýšila tržby divize cloudových a síťových produktů. Významně rostly také tržby divize inteligentní spotřební elektroniky, kam spadají i iPhony, díky uvedení nových produktů na trh, dodala firma. V samotném březnu se tržby zvýšily o 45,6 procenta na 803,7 miliardy TWD. To byl pro tento měsíc rekordní údaj.
Další dobrý kvartál je na cestě, i když...
Ve druhém čtvrtletí očekává firma růst jak v meziročním, tak v mezičtvrtletním srovnání, mimo jiné díky pokračujícímu růstu v odvětví AI. Nicméně Foxconn dodal, že bude nutné sledovat dopad nestabilní globální politické a ekonomické situace.
Akcie Foxconnu letos klesly o 16 procent. Tchajwanský akciový trh naopak posílil o 12 procent.
Společnost Foxconn od roku 2000 působí také v České republice, kde patří k největším podnikům podle objemu tržeb a zároveň pravidelně figuruje na předních místech v žebříčku největších exportérů. V závodech v Pardubicích a Kutné Hoře vyrábí počítače, spotřební elektroniku a součástky pro řadu světových značek.
