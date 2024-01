FOTOGALERIE: Z Číny do Evropy vyplula obří nákladní loď, veze 7 tisíc elektromobilů BYD

Z Číny vyplula do Evropy první nákladní loď určená speciálně pro vývoz automobilů. Plavidlo schopné přepravit 7000 automobilů si pronajal čínský výrobce elektromobilů BYD, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na příspěvek firmy China International Marine Containers Group (CIMC), která loď vyrobila, na sociální sítí WeChat.

Automobilka BYD dobyla domácí trh a stala se nejprodávanější značkou automobilů v Číně. Nyní se proto snaží rychle expandovat v zahraničí. Ve čtvrtém čtvrtletí také předstihla Teslu a stala se největším světovým výrobcem elektromobilů.

Rostoucí přítomnost čínských výrobců automobilů však také vyvolala odvetu ze strany Evropské unie. Ta v říjnu zahájila vyšetřování dotací pro čínské výrobce, které podle ní narušují trh s elektromobily.

CIMC uvedla, že loď BYD Explorer No. 1 je první nákladní lodí vyrobenou čínskou lodní společností za účelem vývozu čínských automobilů. Je vybavena dvěma nádržemi na zkapalněný zemní plyn, který bude používán jako hlavní palivo, aby se snížily emise.

Čína jako největší globální vývozce automobilů

Čína zřejmě v loňském roce sesadila Japonsko z pozice největšího vývozce automobilů na světě. Podle údajů čínského svazu výrobců automobilů CAAM se celkový vývoz automobilů z Číny loni zvýšil o 58 procent na 4,9 milionu. K růstu výrazně přispěly dodávky na ruský trh a zájem o elektromobily. Japonsko údaje sice zatím nezveřejnilo, podle zpravodajské televize CNN se očekává, že země loni vyvezla 4,3 milionu vozů.

Čínský vývoz automobilů prudce vzrostl v roce 2021 díky rostoucím dodávkám elektromobilů. V tomto roce Tesla označila svůj závod v Šanghaji za hlavní vývozní centrum a zvýšila v něm výrobu. Předtím se roční vývoz čínských vozů do zahraničí téměř deset let pohyboval kolem jednoho milionu, v roce 2021 však stoupl na 2,2 milionu vozů. Čína tím překonala Jižní Koreu a stala se třetím největším světovým vývozcem. O rok později pak předstihla i Německo a posunula se na druhou příčku.

