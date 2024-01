Ficova vláda uleví automobilce Kia od daní. Podpoří tím rozmach elektromobility

Slovensko podpoří daňovou úlevou 29,95 milionu eur (více než 736 milionů korun) investici místní divize jihokorejské automobilky Kia, která vynaloží 107,9 milionu eur (2,65 miliardy korun) do připravované produkce dvou nových elektromobilů. Rozhodla o tom ve středu slovenská vláda.

Projekt, který počítá s výrobou blíže neupřesněného elektromobilu nižší střední třídy a také elektrického sportovně-užitkového vozidla (SUV), podle materiálu ministerstva hospodářství nevytvoří nová pracovní místa. Kia na Slovensku zaměstnává kolem 3800 pracovníků a ve své továrně u Žiliny na severu Slovenska montuje SUV Kia Sportage a různé verze modelu Ceed.

Připravovaná souběžná montáž automobilů se spalovacími motory a vozidel s plně elektrickým pohonem si vyžádá úpravu lisovny, svařovny, lakovny i samotné montážní linky. Letos a v příštím roce hodlá továrna přesunout do nové výroby přes 600 pracovníků.

Loni jediný evropský závod Kia smontoval rekordních 350 224 vozidel, v letošním roce továrna očekává produkci 340 000 automobilů.

Kia začala vyrábět auta na Slovensku v roce 2006. V minulosti dostala od Slovenska pobídky celkově zhruba za 233 milionů eur (5,7 miliardy korun). Nejnovější pobídky pro firmu budou ve formě úlevy na dani z příjmů.

Automobilový průmysl je hlavním motorem ekonomiky Slovenska. V zemí mají své továrny také automobilky Jaguar Land Rover, Stellantis a Volkswagen. K nim se zařadí švédská automobilka Volvo Cars, která předloni oznámila, že postaví na východě Slovenska továrnu na výrobu elektrických aut.

