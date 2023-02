Firma s účastí ČEZ požádala o stavbu další jaderné elektrárny na západě Slovenska

Polostátní slovenská firma Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ve které drží 49 procent akcií česká elektrárenská společnost ČEZ, podala místnímu úřadu jaderného dozoru žádost o vydání povolení na stavbu nové atomové elektrárny na západě Slovenska. S odvoláním na vyjádření firmy to píší slovenská média.

JESS vznikla v roce 2009 a původně se počítalo s tím, že výstavba nového jaderného zdroje začne v roce 2014. Elektrárna by měla být umístěna v lokalitě Jaslovské Bohunice, kde největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne (SE), provozuje jadernou elektrárnu.

Novela slovenského atomového zákona z roku 2021 podle firmy JESS umožňuje zahájit proces získání povolení na umístění jaderného zdroje i bez konkrétního projektu. Zahájením řízení má být zachována platnost závěrečného stanoviska z procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Dokument doporučil realizaci varianty, která počítá s výkonem elektrárny 1700 megawattů. JESS uvedla, že dokumentace podle stavební legislativy k projektu by měla být předložena stavebnímu úřadu na konci roku 2025.

Podnik SE, ve kterém má většinový podíl pod kontrolou italský koncern Enel se skupinou Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského, od loňska pracuje na spouštění třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce. Čtvrtý blok této elektrárny dokončen dosud nebyl. Slovensko vyrábí nejvíce elektřiny v atomových elektrárnách.

