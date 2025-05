Podpis dohody k Dukovanům tato vláda zřejmě nestihne, připustil Fiala

Uzavření finální smlouvy o stavbě jaderných bloků v Dukovanech se do konce mandátu současné vlády možná nestihne. Záležet bude na rozhodování soudu, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Radiožurnál. Termín zprovoznění prvního reaktoru v roce 2036 ale podle něj zatím ohrožen není. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček označil finále tendru za neskutečnou blamáž a mezinárodní ostudu.

Podpis finální dohody s korejskou KHNP byl původně plánovaný na 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.

Už to není na nás, tvrdí Fiala

Fiala zdůraznil, že stále doufá, že současná vláda uzavření smlouvy k Dukovanům stihne. „Nyní ale už nevíme, zda se to opravdu stihne. Nezávisí to na nás, nyní už to mají v rukách soudy,“ řekl premiér. Kabinet podle něj veškeré úkoly nutné k dokončení jaderného tendru splnil.

V případě, že by soud zrušil předběžné opatření, které podpis smlouvy s KHNP blokuje, je podle premiéra vše připraveno k co nejrychlejšímu uzavření dohody. Fiala také komentoval kroky francouzské EDF jako velmi razantní. „Chápu, že neúspěšný uchazeč má právo využít opravné prostředky, ale francouzská strana jde už hodně daleko,“ uvedl.

I přes současné zdržení tendru ale není podle ministerského předsedy zatím ohrožen termín zprovoznění prvního reaktoru v roce 2036. „Pokud se ovšem celá stávající situace bude dál protahovat v řádu týdnů a měsíců, bude to horší a rizika budou stoupat,“ dodal.

Kritika od Havlíčka

Havlíček míní, že současná vláda měla od předchozího kabinetu Andreje Babiše (ANO) vše připravené a měla dostatek času vše dotáhnout. „Nezvládla včas připravit finanční model a výkup podílu EDU II, nezajistila podíl českého průmyslu a úplně zpackala proces podpisu. Do toho nezvládla komunikaci s EK. Jsem názoru, že podpis je nyní nereálný,“ sdělil Havlíček.

Podle něj je ale šance jednat dále o české účasti na dodávkách, musí se napravit vztahy s KHNP, EDF i s Evropskou komisí a trpělivě vyjednávat. „Bude-li zdržení v řádu měsíců, není to tragédie, ale příští vláda nesmí nic podcenit. I proto už jednám se všemi stranami,“ dodal bývalý ministr průmyslu a dopravy Havlíček.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.

