Ferrari zvýšilo tržby i zisk, prudce stoupl zájem o jeho hybridy

Italský výrobce luxusních sportovních vozů Ferrari ve druhém čtvrtletí zvýšil očištěný zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) o 32 procent na 589 milionů eur (12,8 miliardy korun). Automobilce ve zprávě o svém hospodaření uvedla, že jí pomohla vysoká poptávka po jejích vozech.

Výsledek přesahuje odhad analytiků jen o jednotky milionů. Firma zároveň mírně zvýšila výhled celoročního zisku EBITDA a tržeb.

Dvě pětiny prodaných aut jsou hybridy

Čisté tržby automobilka v uplynulém čtvrtletí zvýšila o 14 procent na 1,5 miliardy eur. Odbyt aut Ferrari klesl o dvě procenta na 3392 vozů. Auta s hybridním pohonem představovala 43 procent odbytu, meziročně to znamená více než dvojnásobek.

Ještě ekologičtější sporťáky. Lamborghini investuje do hybridů 42 miliard Zprávy z firem Modely vozů Lamborghini se spalovacím motorem jsou až do konce jejich výroby vyprodané, automobilka přechází na hybridní pohon. S odvoláním na šéfa italského výrobce sportovních vozů, který spadá do koncernu Volkswagen, to napsal deník Die Welt. ČTK Přečíst článek

Zlepšení výhledu podpořily zejména lepší výsledky v oblasti personalizace a také příznivý produktový mix, uvedl generální ředitel Benedetto Vigna. Společnost odhadla, že zisk EBITDA letos zvýší na 2,19 až 2,22 miliardy eur proti předchozí prognóze 2,13 až 2,18 miliardy eur.

Akcie automobilky odpoledne na burze v Miláně ztrácely více než jedno procento. Od začátku roku ale jejich cena vykazuje nárůst o více než 40 procent.

Prodej sportovních a luxusních aut v Česku vzrostl o více než třetinu. Propadu maloobchodu navzdory Money Prodej nových sportovních a luxusních aut v Česku letos za čtyři měsíce vzrostl o 37 procent na 787 vozů. Dařilo se mu lépe než celému trhu, který ve stejném období zaznamenal zvýšení o pětinu. Sportovní a luxusní auta ale tvoří jen procento celkových prodejů nových vozů v tuzemsku, jak vyplývá z údajů Svazu dovozců automobilů. ČTK Přečíst článek