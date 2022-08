Facebook v Austrálii zaplavily spamy z profilů celebrit

Provozovatel americké sociální sítě Facebook v Austrálii hlásí rozsáhlé výpadky, platforma kvůli technické chybě zobrazuje náhodné vzkazy celebritám. Podle serveru britského listu Daily Mail si na to stěžují miliony uživatelů. Facebook reagoval prohlášením, že pracuje na “navrácení situace k normálu”, uvedl server CNBC.

Někteří uživatelé uvedli, že se jim zobrazují vzkazy ze stovek cizích účtů na profilech celebrit, včetně zpěvaček Taylor Swiftové a Nicki Minaj, zpěváka Harryho Stylese, rappera Eminema a herce Joea Rogana. Podle Daily Mail se předpokládá, že výpadek je celosvětový. Vyvolal smíšené reakce - od masového zmatku a obav, že účty byly napadené, až po frustraci a pobavení.

"Je facebookový kanál někoho jiného také úplně zaneřáděný? Zobrazují se mi komentáře dalším lidem a stránkám. Časová osa je ještě nesmyslnější než obvykle,“ napsal na Twitteru jeden z uživatelů. Jiný uvedl, že vidí podrobnosti o platebním účtu PayPal uživatele, který žádá o dary pro svou nemocnou kočku.

"Uvědomujeme si, že někteří lidé mají problémy se svým facebookovým účtem. Pracujeme na tom, aby se věci co nejrychleji vrátily do normálu, a omlouváme se za případné nepříjemnosti,“ řekl CNBC mluvčí společnosti Meta.

Downdetector, služba, kde lidé mohou zaznamenávat problémy a výpadky s webovými stránkami, měla tisíce zpráv o problémech s Facebookem, přičemž 81 procent stížností se týkalo účtů, uvedl server CNBC.

