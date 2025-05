Americký autoprůmysl se bouří. Trumpova dohoda s Británií nemá logiku

Americká rada pro automobilovou politiku (AAPC) kritizuje obchodní dohodu mezi Spojenými státy a Británií, kterou ve čtvrtek oznámil prezident Donald Trump. Rada zastupuje detroitské automobilky General Motors, Ford a Stellantis a tvrdí, že dohoda poškodí americký automobilový sektor. Levnější totiž bude dovážet čistě britský vůz než vůz z Mexika nebo Kanady, který je z poloviny tvořen americkými díly.

Britské automobilky v rámci dohody mohou do USA ročně dovézt 100 tisíc aut se sníženým clem na deset procent. To je téměř celkový loňský vývoz Británie do USA. Auta z Mexika, Kanady a téměř všech ostatních zemí jsou zatížena clem 25 procent, uvedla agentura Reuters.

„Podle této dohody bude nyní levnější dovážet britský vůz s velmi malým obsahem amerických dílů než vůz z Mexika nebo Kanady, který je v souladu s USMCA a který je z poloviny tvořen americkými díly,“ uvedla AAPC. „To poškozuje americké výrobce automobilů, dodavatele a zaměstnance v automobilovém průmyslu,“ dodala. USMCA je dohoda o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou.

Výrobci aut se obávají, že by to mohl být vzor pro další dohody, což by mohlo znevýhodnit vozidla, která se montují v Kanadě nebo Mexiku. Skupina tak doufá, že tento preferenční přístup pro britská vozidla ve srovnání s vozy vyrobenými v Severní Americe nevytvoří precedens pro budoucí jednání s asijskými a evropskými konkurenty.

Trump v dubnu ulevil automobilovému průmyslu tím, že zmírnil cla na díly a materiály. Ponechal ale v platnosti 25procentní clo na dovoz automobilů. Prodloužil také bezcelní výjimku na severoamerické díly, které splňují pravidla původu podle dohody USMCA. Výrobci automobilů doufali, že Trump sníží cla na auta.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick uvedl, že 100 tisíc vozidel tvoří jen malou část amerického automobilového trhu. Pro britské výrobce aut, jako je Rolls-Royce, Bentley a Jaguar Land Rover, je to ale důležité množství. Loni se v USA prodalo téměř 15,9 milionu nových aut, což bylo nejvíce od roku 2019. Letos se očekává další zvýšení, a to na 16,18 milionu. Pro britské automobilky jsou Spojené státy největším vývozním trhem, na celkovém britském vývozu automobilů měly Spojené státy loni podíl 27,4 procenta.

Automobilka Ford tento týden potvrdila, že kvůli clům zvýšila ceny některých vozidel vyrobených v Mexiku. Dodala, že Trumpova obchodní válka jí zvýší letos náklady zhruba o 2,5 miliardy dolarů (55,4 miliardy korun), ale očekává, že se jí podaří dopad zmírnit o jednu miliardu dolarů.

Konkurenční americká automobilka General Motors očekává, že ji cla budou stát čtyři až pět miliard dolarů, ale doufá, že se jí podaří alespoň 30 procent těchto nákladů kompenzovat. Japonská automobilka Toyota předpokládá, že její náklady na cla za duben a květen budou činit 1,2 miliardy dolarů, píše Reuters.

