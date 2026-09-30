Drama na nebi. Pilot se měl pokusit havarovat s dopravním letadlem
Let společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu skončil mimořádným přistáním v saúdskoarabském Tabúku poté, co se jeden z pilotů podle svědků a izraelských zdrojů pokusil převzít kontrolu nad strojem a způsobit jeho pád. Druhý pilot mu měl spolu s dalšími lidmi na palubě zabránit. Všech zhruba 180 cestujících je podle dostupných informací v pořádku, incident ale vyšetřují saúdskoarabské úřady a Izrael zvažuje i možnost teroristického útoku.
Let společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu skončil dramatickým přistáním v saúdskoarabském Tabúku. Podle izraelského činitele vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s letadlem úmyslně havarovat. Všichni cestující jsou podle serveru Times of Israel v pořádku.
Podobně incident popisují i svědci. Jeden z pilotů se podle jejich výpovědí měl pokusit způsobit pád stroje, zatímco druhý mu v tom měl s pomocí dalších lidí na palubě zabránit. Svědci rovněž uvedli, že jeden z pilotů byl pobodán. Izraelští cestující popisovali křik, chaos a paniku, které během incidentu v letadle propukly.
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Největší dopravní letadlo světa se od října vrátí na každodenní linku mezi Prahou a Dubají. Emirates nasadí modernizovaný Airbus A380 pro 569 cestujících, který nabídne také třídu Premium Economy. Oproti nynějšímu Boeingu 777 přibude na každém letu 148 míst.
Podle zatím nepotvrzených zpráv izraelských médií je podezřelý pilot občanem Ománu. Saúdskoarabské úřady ho vyšetřují kvůli údajnému pobodání kapitána a pokusu způsobit havárii letadla. Tel Aviv ani Abú Zabí se zatím k incidentu oficiálně nevyjádřily, izraelské úřady se ale podle médií stále více přiklánějí k možnosti, že mohlo jít o pokus o teroristický útok.
V kokpitu měli zasáhnout i piloti mimo službu
Na palubě se podle izraelské stanice Channel 12 nacházeli také piloti mimo službu, kteří měli jednomu z pilotů zabránit v převzetí kontroly nad strojem. Times of Israel tuto informaci zatím nepotvrdil.
Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedla, že situace je „pod kontrolou“. Flydubai mezitím připravuje druhé letadlo, které má cestující dopravit do původního cíle v Tel Avivu.
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Téměř dvacet hodin ve vzduchu, tisíc senzorů a pět tun měřicí techniky. Speciálně upravený Airbus společnosti Qantas zvládl bez mezipřistání cestu z francouzského Toulouse do australského Melbourne. Testovací let je dalším krokem k plánované přímé lince mezi Sydney a Londýnem.
Incident vyvolal mimořádnou reakci také na izraelské straně. Náčelník generálního štábu Ejal Zamir svolal poradu s vysokými armádními důstojníky a případem se zabývali také premiér Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac.
Podle údajů ze sledování letu stroj nejprve vyslal mezinárodní nouzový signál a poté také kód označující únos nebo jiný nezákonný zásah. Izrael podle bezpečnostních zdrojů vyslal k letadlu své stíhačky. Na palubě bylo přibližně 180 cestujících.
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