Létající obr se vrací do Prahy. Emirates přidají i prémiovou třídu
Největší dopravní letadlo světa se od října vrátí na každodenní linku mezi Prahou a Dubají. Emirates nasadí modernizovaný Airbus A380 pro 569 cestujících, který nabídne také třídu Premium Economy. Oproti nynějšímu Boeingu 777 přibude na každém letu 148 míst.
Dvoupodlažní Airbus A380 společnosti Emirates bude od 1. října 2026 znovu létat na pravidelné denní lince EK139/EK140 mezi Dubají a Letištěm Václava Havla. Dopravce to oznámil v tiskové zprávě. Na trasu nasadí modernizovaný stroj se třemi cestovními třídami: ekonomickou, Premium Economy a byznys třídou.
Letoun nabídne 437 míst v Economy Class, 56 v Premium Economy a 76 v Business Class. První třída v této konfiguraci nebude.
„Jsme rádi, že se Airbus A380 vrací na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Tentokrát navíc v konfiguraci, která českým cestujícím nabídne také naši velmi žádanou Premium Economy,“ uvedl Bořivoj Trejbal, Area Manager Emirates pro Českou republiku.
O třetinu více míst na každém letu
Návrat A380 znamená také výrazné navýšení kapacity. Podle informací serveru Zdopravy.cz ze začátku září linku zajišťoval Boeing 777-300ER se 421 sedadly ve dvou cestovních třídách. Airbus nabídne o 148 míst více, tedy přibližně o 35 procent.
Ceny služeb letecké dopravy se v Česku vyvíjejí příznivěji než ve většině Evropské unie. V červnu byly meziročně nižší o 4,1 procenta, zatímco v celé Unii vzrostly o 3,1 procenta. Česko zaznamenalo meziroční pokles ve všech šesti měsících letošního roku. V dubnu činil 14,1 procenta a v květnu 6,4 procenta.
Letecká doprava je v Česku šestý měsíc meziročně levnější. V EU ceny v červnu naopak vzrostly
Názory
Ceny služeb letecké dopravy se v Česku vyvíjejí příznivěji než ve většině Evropské unie. V červnu byly meziročně nižší o 4,1 procenta, zatímco v celé Unii vzrostly o 3,1 procenta. Česko zaznamenalo meziroční pokles ve všech šesti měsících letošního roku. V dubnu činil 14,1 procenta a v květnu 6,4 procenta.
Pro pražské letiště nejde o první návrat tohoto typu letounu. Emirates začaly A380 na pravidelné lety do Prahy nasazovat v roce 2016. Po pandemické přestávce se stroj vrátil 1. prosince 2024, letos v březnu jej však znovu vystřídal Boeing 777. Návrat velkokapacitního airbusu se následně opakovaně odkládal.
Změnou prošel i termín nasazení modernizované verze. Emirates ještě v únoru plánovaly, že A380 s novou trojtřídní konfigurací začne do Prahy létat od 1. června. Aktuální oznámení počítá s 1. říjnem.
Premium Economy vyplní mezeru mezi ekonomikou a byznysem
Hlavní novinkou pro cestující bude Premium Economy, samostatná třída mezi běžnou ekonomickou a byznys třídou. Nabízí širší sedadla, více prostoru a rozšířené služby.
Emirates u této třídy uvádějí například kožená sedadla s větší možností sklopení, nastavitelnými opěrkami hlavy a podpěrami nohou. Jde tak o možnost pro cestující, kteří chtějí během letu více pohodlí, ale nevyužijí nabídku byznys třídy.
Pasažéři Business Class budou mít na horní palubě k dispozici také společný palubní salonek. Součástí vybavení letadla je zábavní systém ice, který podle dopravce nabízí přes 6500 kanálů s filmy, seriály, hudbou a dalším obsahem.
Modernizací prošlo už 105 letadel
Nasazení upraveného A380 do Prahy je součástí širší obnovy interiérů flotily Emirates. Od zahájení programu v listopadu 2022 prošlo podle aktuálního oznámení společnosti modernizací 105 letadel: 52 Airbusů A380 a 53 Boeingů 777. Vedle úprav kabin dopravce postupně rozšiřuje dostupnost Premium Economy.
Nová konfigurace pro 569 cestujících vzniká přestavbou původně dvoutřídních A380. Emirates v únoru uvedly, že do listopadu 2026 plánují takto upravit všech 15 letadel této varianty.
Aerolinka tak dál investuje do typu, jehož výroba již skončila. Poslední nově vyrobený A380 převzaly právě Emirates v prosinci 2021. Modernizace kabin umožňuje dopravci obnovovat nabídku služeb i u letadel, která už nelze objednat přímo z výrobní linky.
Pražská linka slouží vedle přímých cest do Dubaje také jako spojení s dalšími destinacemi v síti Emirates. Cestující mohou v dubajském uzlu přestoupit například na lety na Maledivy, Srí Lanku či Seychely, do Japonska, Singapuru, Austrálie nebo Jihoafrické republiky.
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