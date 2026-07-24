Téměř 20 hodin ve vzduchu. Nový Airbus posouvá hranice dálkového létání
Téměř dvacet hodin ve vzduchu, tisíc senzorů a pět tun měřicí techniky. Speciálně upravený Airbus společnosti Qantas zvládl bez mezipřistání cestu z francouzského Toulouse do australského Melbourne. Testovací let je dalším krokem k plánované přímé lince mezi Sydney a Londýnem.
Devatenáct hodin bez přestávky. Qantas otestoval letadlo pro nejdelší linky světa. V letadle nebyli žádní běžní cestující, přesto jeho cestu přes kontinenty sledovaly tisíce lidí. Speciálně upravený Airbus A350-1000ULR společnosti Qantas přistál v australském Melbourne po více než 19 hodinách nepřetržitého letu z Francie.
Stroj odstartoval ve čtvrtek v 7:33 místního času z montážního závodu Airbusu v Toulouse. V Melbourne dosedl následující den v 10:46 místního času.
Letadlo vzniklo pro budoucí mimořádně dlouhé linky společnosti Qantas, především pro přímé spojení Sydney s Londýnem.
Místo cestujících pět tun techniky
Kabina během testovacího letu nepřipomínala běžné dopravní letadlo. Qantas ji proměnil v létající laboratoř vybavenou pěti tunami měřicí techniky.
Výkon stroje po celou dobu sledovala tisícovka senzorů propojených kilometry kabeláže. Inženýři jejich prostřednictvím sbírali údaje o chování letadla během letu trvajícího téměř dvacet hodin.
Test se uskutečnil v rámci programu „Project Sunrise“, kterým se Qantas připravuje na zavedení nejdelších přímých leteckých spojení na světě.
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Před sto lety se na kbelské letiště vrátil československý letoun Aero A-11 z mimořádného propagačního letu. Během cesty dlouhé 15 tisíc kilometrů navštívil 23 zemí na třech kontinentech a ukázal světu, čeho je mladý československý letecký průmysl schopen. Prohlédněte si unikátní stroj v galerii.
Let sledovalo přes deset tisíc lidí
Neobvyklá cesta vzbudila zájem prakticky okamžitě po startu. Letadlo se dostalo na první místo mezi nejsledovanějšími lety na serveru Flightradar24.
Jeho cestu směrem k Austrálii v reálném čase sledovalo více než deset tisíc lidí. Stroj během letu překonal několik kontinentů, aniž by musel přistát kvůli doplnění paliva.
Sydney–Londýn bez přestupu
Airbus A350-1000ULR je speciálně upravený pro mimořádně dlouhé trasy a ve vzduchu může vydržet téměř 20 hodin.
Qantas chce od října 2027 nasadit tento typ na přímé lety mezi Sydney a Londýnem. Cestujícím by tak odpadlo tradiční mezipřistání na cestě mezi Austrálií a Evropou.
Australská společnost se na projekt připravuje několik let. Ještě před objednáním upravených letadel pořádala výzkumné lety a zkoumala, jak cestování na tak dlouhé vzdálenosti působí na cestující i posádku.
Evropský letecký gigant Airbus uskutečnil premiérový zkušební let svého letadla upraveného pro nejdelší komerční linku světa. Stroj má zajistit první nonstop spojení australského Sydney s Londýnem a později i s New Yorkem. Je to příklad toho, že letecké technologie se stále vyvíjejí, ale zase až tak moc při tom nespěchají – toto letadlo bude mít aspoň dva roky zpoždění.
Upravený Airbus spojí na nejdelší nonstop trase Evropu s Austrálií. Měl létat loni, poletí snad příští rok
Zprávy z firem
Evropský letecký gigant Airbus uskutečnil premiérový zkušební let svého letadla upraveného pro nejdelší komerční linku světa. Stroj má zajistit první nonstop spojení australského Sydney s Londýnem a později i s New Yorkem. Je to příklad toho, že letecké technologie se stále vyvíjejí, ale zase až tak moc při tom nespěchají – toto letadlo bude mít aspoň dva roky zpoždění.
Letadlo čekají další zkoušky
Přistáním v Melbourne testování nekončí. Letadlo čekají v Austrálii další kontroly a přípravy, než bude moci zamířit do pravidelného komerčního provozu.
Qantas chce pomocí programu „Project Sunrise“ ukázat, že i cesta mezi Austrálií a Evropou může proběhnout bez jediného přestupu. Testovací let z Toulouse byl dalším důležitým krokem k tomuto cíli.
Australská letecká společnost Qantas Airways zveřejnila první oficiální fotografie svého nového letadla Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range). Právě tento stroj má v rámci projektu Project Sunrise zajišťovat nejdelší přímé lety na světě – ze Sydney do New Yorku a Londýna bez mezipřistání. Informaci přinesl server CNBC.
Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě
Enjoy
Australská letecká společnost Qantas Airways zveřejnila první oficiální fotografie svého nového letadla Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range). Právě tento stroj má v rámci projektu Project Sunrise zajišťovat nejdelší přímé lety na světě – ze Sydney do New Yorku a Londýna bez mezipřistání. Informaci přinesl server CNBC.
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