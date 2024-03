Dopady německé realitní krize. Bance PBB prudce klesl zisk

Německé bankovní společnosti Deutsche Pfandbriefbank (PBB), která se specializuje na financování nemovitostí, se vloni propadl čistý zisk o více než polovinu na 91 milionů eur (zhruba 2,3 miliardy korun). Dostal se tak na nejnižší úroveň od vstupu firmy na burzu v roce 2015.

Výsledky podniku odrážejí negativní dopady realitní krize v Německu a poklesu cen nemovitostí ve Spojených státech na finanční sektor, uvedla agentura Reuters.

Společnost PBB vloni zvýšila rezervy na úvěrové ztráty na 212 milionů eur ze 44 milionů eur v předchozím roce. Firma už minulý měsíc uvedla, že nyní čelí největší realitní krizi od globální finanční krize z roku 2008.

PBB po vstupu na burzu začala ve velkém poskytovat půjčky ve Spojených státech, kde se nyní realitní trh potýká s nízkou obsazeností kancelářských prostor a poklesem cen nemovitostí. Akcie PBB od začátku letošního roku oslabily už asi o 40 procent. Pod tlak se dostaly rovněž dluhopisy banky, protože jí ratingová agentura S&P v únoru zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti do těsné blízkosti spekulativního pásma. „Uvědomujeme si, že musíme získat zpět důvěru,“ uvedla banka.

PBB se snaží ujistit investory, že má dostatek finančních prostředků, aby se vyrovnala s útlumem na realitním trhu v USA. „PBB je v mnohem lepší pozici, než by mohl naznačovat její nynější vývoj na kapitálových trzích,“ uvedla firma.

Banka v dnešní tiskové zprávě rovněž oznámila, že za loňský rok nevyplatí akcionářům žádnou dividendu. Předpověděla nicméně, že v letošním roce dosáhne výrazně vyššího zisku. „Celková situace však zůstává obtížná a PBB očekává, že ceny v USA se budou v prvních šesti měsících roku 2024 dál snižovat, zatímco pokles cen v Evropě bude pravděpodobně mírnější,“ dodala.