Barvy Benettonu blednou. Firma zavře další prodejny, aby odvrátila pád

Generální ředitel Claudio Sforza, který se ujal funkce loni v květnu, vypracoval plán, podle kterého se má skupina do roka vrátit k zisku. Plán zahrnuje také propouštění.

Reklama

Italská módní společnost Benetton loni v Itálii zavřela 100 nejméně ziskových obchodů, hlavně na jihu země. Společnost, která bojuje za svoji záchranu, bude ve snižování počtu obchodů pokračovat i v letošním roce a plánuje uzavřít 419 z celkového počtu 3500 prodejen po celém světě. Napsal to dnes italský list Corriere della Sera.

Uzavřeny mají být hlavně prodejny provozované formou franšízy. Generální ředitel Claudio Sforza, který se ujal funkce loni v květnu, vypracoval plán, podle kterého se má skupina do roka vrátit k zisku. Plán zahrnuje také propouštění.

Benetton se už několik let nachází v hluboké krizi. Společnost působí v 80 zemích, má však problémy s konkurencí firem nabízejících levnou módu. Firma nedávno zahájila restrukturalizaci svého evropského podnikání, jejímž cílem je zefektivnit maloobchodní síť. Za roky 2013 až 2023 zaznamenala společnost celkovou ztrátu 1,6 miliardy eur (40,3 miliardy korun).

Firma byla založena v roce 1965 jako výrobce oděvů. Proslavila se barevnými svetry a provokativními reklamními kampaněmi. Prostřednictvím holdingu Edizione ji vlastní italská rodina Benettonových. V roce 1986 firma vstoupila na milánskou akciovou burzu, v roce 2012 ji ale Benettonovi převedli zpět do soukromého vlastnictví. To byl také zatím poslední rok, kdy společnost vykázala zisk.

Reklama

Ultra rychlá móda dominuje trhu s oblečením a vytlačuje tradiční prodejce s módou Zprávy z firem Trh s módou prochází v posledních několika letech zásadní změnou. Do odvětví vstoupily společnosti zabývající se velmi rychlou módou (ultra-fast fashion), které díky promyšlenému využívání technologií nastavují nové trendy a standardy v oblasti online nákupů a zákaznické zkušenosti a rychle přebírají zákazníky tradičním i online prodejcům módy, a to i v Česku. Nejvíce oblíbené jsou u mladší generace. Nákup na těchto platformách si v některých zemích vyzkoušely už více dvě třetiny žen ve věku do 34 let a další o tom uvažují. V Česku jde o 55 procent zákaznic do 34 let, v sousedním Polsku o 64 procent. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG), která na vzorku více než 10 tisíc zákazníků napříč Evropou a USA zkoumala nákupní preference zákazníků. nst Přečíst článek