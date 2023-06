Květnový vítěz soutěže Visa Czech Top Shop ukazuje veřejnosti umění ražby mincí

Soutěž Visa Czech Top Shop zná své vítěze za měsíc květen. Nejlépe inspektoři hodnotili prodejnu České mincovny v pražské Havelské ulici, která moderním způsobem spojuje tradiční řemeslo ražby mincí s uměním. Druhou příčku obsadila prodejna sportovních potřeb Intersport v OC Westfield Chodov. Třetí skončila prodejna české společnosti Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem, která vyrábí přírodní kosmetiku a potraviny.

Skvělý zákaznický zážitek čeká na sběratele i investory v nejnovější pobočce České mincovny, míní inspektoři soutěže Visa Czech Top Shop. Pražská pobočka v Havelské ulici je již druhou prodejnou České mincovny vybudovanou podle nového moderního konceptu. Ten byl poprvé vyzkoušen v již dříve otevřené bratislavské prodejně. Koncept má za úkol přiblížit řemeslo, ve kterém se snoubí drahé kovy, umění a tradice z různých úhlů tak, aby si zákazník z návštěvy neodnesl „pouze“ minci, ale také zážitek, popisují pořadatelé soutěže.

Prodejně vévodí velký pult ve tvaru kulatého razidla, ve kterém si zákazníci mohou prohlédnout to nejnovější a nejzajímavější z aktuální nabídky. Důraz na tradici českého řemesla podtrhuje i interiér, který je dozdoben lustry z dílny dalšího českého výrobce-společnosti Preciosa. Inspektoři ocenili také využití multimediální obrazovky pro prezentaci historie společnosti a způsobu ražení mincí. Další body přinesla prodejně i vstřícná a ochotná obsluha. Gratulujeme k zaslouženému prvnímu místu.

Minimalismus v kulisách sportu

Rakouská společnost Intersport přináší do ČR koncept vyvinutý pro rakouský trh, který cílí na náročné zákazníky v oblasti sportovního vybavení. Pražská prodejna v OC Westfield Chodov je zařízená v moderním minimalistickém designu s použitím udržitelných materiálů.

Inspektoři ocenili velice dobrou navigaci a jednoduchou orientaci na prodejně, která nabízí široký sortiment a rozprostírá se na ploše o rozloze 1000 metrů čtverčních. Zboží je rozděleno podle aktivit a figuríny oblečené ve stylu jednotlivých sportů pomáhají zákazníkům najít konkrétní segment. Povedené je i využití moderních technologií, které zákazníkům nabízejí doplňující informace o zboží. Skvělými známkami inspektoři ohodnotili i personál prodejny.

Pražská prodejna v OC Westfield Chodov je zařízená v moderním minimalistickém designu s použitím udržitelných materiálů. mistoprodeje.cz, užito se svolením

Zahrada kolem i na dlani

Třetí příčku květnového kola obsadila česká společnost Botanicus vyrábějící přírodní kosmetiku a potraviny. Většinu surovin potřebných pro výrobu si pěstují v BIO kvalitě na vlastních zahradách, které jsou součástí areálu prodejny v Ostré u Lysé nad Labem. Zahrady slouží nejenom k produkci surovin pro výrobu, ale jsou otevřené i pro veřejnost. Zákazníci se tak zde mohou na vlastní oči přesvědčit, odkud kosmetika pochází a jak se použité rostliny pěstují.

Kromě zahrad najdete v areálu i Centrum řemesel, kde je možnost prohlédnout si postup výroby přírodní kosmetiky i jiných tradičních řemeslných výrobků. Propojení nákupu s prezentací vlastní podstaty podniku posouvá zákaznický zážitek na vyšší úroveň, což naši inspektoři ocenili vysokými známkami. Skvělé hodnocení si zasloužil i design samotné prodejny podtrhující koncept a hodnoty celé společnosti.

Většinu surovin potřebných pro výrobu biokosmetiky si společnost Botanicus pěstuje sama v zahradách sousedících s prodejnou. mistoprodeje.cz, užito se svolením

