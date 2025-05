Deník Metro se mění. Sází na spolky v regionech i podcasty

Okresní zprávy, nové rubriky, prostor pro veřejnost i podcast o Praze – nejčtenější pražský deník vstupuje do nové digitální éry. Deník Metro představuje nový web Metro.cz v moderním designu a s řadou novinek pro čtenáře. „Klíčovou součástí redesignu je spuštění platformy Moje Metro – prostoru, kde mohou lidé a organizace sdílet své pozvánky na akce a zprávy o své činnosti. Novinkou je i okresní zpravodajství, přehledně tříděné rubriky a originální podcast Linka M,“ říká šéfredaktor Metra Petr Holeček.

Jednou z hlavních inovací nového webu je přehledné rozdělení obsahu podle krajů a okresů. Čtenář si jednoduše zvolí region, který ho zajímá, a získá přístup ke zprávám z míst, která zná.

Nová platforma Moje Metro pak dává prostor aktivním lidem, spolkům, sdružením nebo svazům, aby mohli publikovat své příspěvky přímo na zpravodajském portálu Metro.cz. Systém nabízí možnost tvořit vlastní obsah, sdílet ho s veřejností a budovat si čtenářskou komunitu.

„S novým kabátem webu jsme rozjeli i odvážnou myšlenku – kdy každý spolek, sdružení nebo svaz může informovat o tom, co dělá. Je to svižnější a lépe dohledatelný zdroj informací, než to zveřejňovat pouze na webových stránkách nebo sociálních sítích. Věříme, že tohle regionální zpravodajství zaměřené přímo na okresy čtenáři ocení,“ říká šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček s tím, že velký zpravodajský web tak dává prostor přímo lidem.

DSC ukazuje fascinující mramorové busty talentovaného Matouše Háši Enjoy Mladé umění se v Česku objevuje zejména v soukromých galeriích. Právě tam tak můžete narazit na to nejnovější, co současní talentovaní umělci tvoří. DSC Gallery se rozhodla před létem uspořádat výstavu dvou mimořádných osobností, kterým ještě nebylo ani 40 let – českého sochaře Matouše Háši a francouzského malíře Davida Weishaara. sta Přečíst článek

Linka M o Praze

Součástí nové digitální nabídky je i podcast Linka M, který přináší rozhovory s lidmi, kteří ovlivňují život v hlavním městě – ať už viditelně, nebo skrytě. Hostem byl například historik David Černý, který popisoval slavné pražské požáry. V dalších dílech vystoupil projektant z Dopravního podniku s informacemi o nových tramvajových tratích nebo bezdomovec Míra, jenž provází turisty temnými zákoutími Prahy.

Deník Metro je s denní čteností 415 tisíc čtenářů nejčtenějším deníkem v Praze a jedním z nejsilnějších titulů v celé České republice. Web Metro.cz s novou strukturou a přehledným designem reflektuje potřeby moderního čtenáře a staví na přístupnosti, rychlosti a lokálnosti.

Nominace otevřeny. Do 10. června se ještě můžete hlásit do soutěže GCC Awards Filantropie Přihlaste do prestižní soutěže projekty, iniciativy a lídry, co mění svět! Další ročník Good Company Circle ocení lidi a firmy, co přispívají k pozitivním změnám. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

OBRAZEM: Na české hory se vrátila zima, někde se objevili i běžkaři Enjoy Žádné jaro. Na české hory se opět vrátila zima. Alespoň dočasně. V Krkonoších leží až 25 centimetrů sněhu, podobné je to i v Jeseníkách. ČTK Přečíst článek