Dostanou Češi novou herní modlu? Startovač dobývá simulátor pražského metra

Na monitory českých hráčů se s největší pravděpodobností řítí nový hit. A zpozornět by měli především „šotouši“. Vznikající hra Back in Servise je totiž přenese do role řidiče pražského metra. A že si projekt zaslouží pozornost, dokazuje i crowdfundingová kampaň na Startovači. Projekt na platformě už získal více než 230 tisíc korun. A to do konce kampaně zbývají téměř dva měsíce.

V rámci jedno z příspěvků získají lidé možnost stáhnout si prozatím technologické demo hry. To je zanese zpět do minulosti, kde jako řidič historické sovětské soupravy Ečs, která po kolejích pražského metra jezdila v letech 1973 až 1997, mohou projet několika stanicemi, konkrétně třemi - Dejvickou, Hradčanskou a Malostranskou. Hráči se však mohou podívat i do obratiště stanice Dejvická a také do bytu strojvedoucího.

Za celým projektem stojí nadšenec Dominik Vojta. Ten pro Newstream uvedl, že udělat podobnou hru byl jeho sen už od dětství. „Vždy jsem doufal, že to udělá nějaké velké studio jako třeba TML Studios. Jejich hry ze série World of Subways nás sice zavedly do Berlína nebo Londýna, nikdy ale nedošlo na Prahu,“ uvádí Vojta. Před zhruba třemi lety si usmyslel, že je na čase se naučit programovat a modelovat, aby si mohl svůj sen splnit. „Do hry Back in Service jsem se pustil před cca rokem,“ doplňuje s tím, že jde o jeho první takový projekt.

Ten nyní prezentuje na portále Startovač. Požadovaných 74 tisíc korun na rozjezd hry již dávno překonal. Aktuálně se částka blíží čtvrt milionu. A to znamená zrychlení prací na vývoji. „Získané peníze mi pomohou najmout například modeláře. Pokud to budeme dělat ve dvou nebo více lidech, obrovsky to pomůže. Modelovat si všechno sám byla velká brzda a hra by tak byla hotová až za několik let. Obsahu bude určitě také více než bylo původně plánováno. A to jak co se týče souprav, tak i stanic,“ shrnuje Vojta výhody získané částky.

Kdy vyjde plná verze hry zatím zřejmé není, ale v nějaké finální podobě by jí její tvůrce chtěl mít do roka. „Pak už bych jen přidával nový obsah,“ říká Vojta. A bude toto konec jeho kariéry jako herního vývojáře? Inu, nevypadá to tak. „Hrozně rád bych časem pracoval v tomto odvětví a hra Back in Service je vlastně i taková položka do portfolia. Nápadů na další hry je mnoho, ale času málo,“ uvádí pro Newstream Vojta.

