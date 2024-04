Poslední důl, kde se v ČR těží černé uhlí, zavře za dva roky

OKD má souhlas orgánů životního prostředí s těžbou černého uhlí v dole ČSM na další dva roky.

Těžební společnost OKD získala od ministerstva životního prostředí (MŽP) souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivu hornické činnosti na životní prostředí (EIA) pro těžbu v období od letošního roku až do ukončení činnosti. Posuzovaná činnost zahrnuje dobývání uhlí i technickou likvidaci Dolu ČSM, která bude následovat po ukončení těžby. Uvedla to mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. Firma předpokládá, že bude těžit průměrně 1,1 milionu tun uhlí ročně. Ukončení těžby plánuje OKD na přelomu let 2025 a 2026.

Podívejte se, jak probíhá težba v dole ČSM:

„Ze stanoviska vydaného ministerstvem plyne OKD řada povinností, které budeme muset plnit v době těžby i následné technické likvidace Dolu ČSM a také po ukončení hornické činnosti. Podmínky stanoviska budou nyní zohledněny v navazujících řízeních,“ uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora. K podmínkám, které jsou ve stanovisku uvedeny, patří, že maximální roční těžba černého uhlí nesmí přesáhnout 1,8 milionu tun. OKD také například musí rekultivace dělat přírodě blízkým způsobem.

Vydání stanoviska předcházela mimo jiné loni mezivládní česko-polská konzultace, jejímž cílem bylo reagovat na nejasnosti v dokumentaci vznesené polskou stranou. „Všechny body, které zástupci Polska považovali za sporné, jsme objasnili a loni v prosinci podepsaly obě strany protokol. Ten byl předpokladem pro vydání souhlasného stanoviska MŽP, které jsme nyní obdrželi. Budeme těžit pouze na území, kde již bylo historicky dobýváno, a vlivy poddolování nebudou zasaženy obydlené části Stonavy a Karviné, ani polská strana. Předpokládaná průměrná roční těžba bude 1,1 milionu tun uhlí,“ uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží se už jen v Dole ČSM. OKD zaměstnává přibližně 3300 lidí. Vlastníkem společnosti je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

Uhlobaron Tykač chce do roka zavřít elektrárny Počerady a Chvaletice Zprávy z firem Uhlobaron a majitel skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač varuje, že do roka zavře své dvě uhelné elektrárny. Jsou nerentabilní. Ohroženo je 3000 pracovních míst. Zprávu jako první přinesl server Seznam Zprávy. ČTK Přečíst článek

Konec uhlí do roku 2033. Síkela už píše potřebný zákon Politika Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) chce do poloviny roku 2025 připravit zákon, který zajistí řízený odchod od uhlí v energetice do roku 2033. Řekl to v debatě České televize. Ministr o řízeném odchodu mluvil v souvislosti s výrokem majitele skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače, že zvažuje uzavření elektráren Počerady a Chvaletice a svých dvou uhelných lomů na jaře 2025. Podle Síkely ČR odstavení elektráren zvládne. ČTK Přečíst článek