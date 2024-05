Skvělé ocenění českého vinařství Kolby. Jako kdybychom získali zlato z olympiády, říká obchodní manažer Martin Šmíd

Francouzská Vinalies Internationales je jedna z největších světových vinařských soutěží. Na letošním třicátém ročníku, který se konal ve francouzském městě Cannes, uspělo české vinařství Kolby. „Vína Kolby vylovila z tyrkysových vod azurového pobřeží pět zlatých medailí, což považujeme za obrovský úspěch. Soutěž má ve vinařském světě velké uznání. Je to pro nás stejné, jako kdybychom přivezli pět zlatých medailí z olympijských her,“ hodnotí soutěž Martin Šmíd, obchodní manažer vinařství Kolby.

Reklama

Říkáte: Má-li být víno správně pochopeno, tak musí být správně představeno. Jak jste soutěžní nabídku vybírali?

Vína vybíráme z hlediska uvedení na trh. Jde ale hlavně o zpětnou vazbu pro sklepmistry, pro které je ocenění na soutěžích velkým uznáním. Ukázalo se, že výběr Ryzlinků Rýnských, Rulandských Bílých, či Ryzlinků Vlašských je správný. Vybrali jsme průřez naší produkcí, tedy kolekci vín v šesti stylech ze středních a vyšších řad. Tuto kolekci jsme poslali na soutěž do francouzského města Cannes, kde naše vína uspěla.

Očekávali jste takový úspěch?

Uspět na špičkové mezinárodní soutěži není náhoda, není to samo sebou. Soutěž Vinalies Internationales letos slavila třicet let od založení. Přesunuli ji z tradiční Paříže do Cannes. Organizuje jí Unie enologů Francie, takže se jedná o prestižní záležitost velice známé a respektované organizace. O to je úspěch na takto prestižní soutěži cennější.

Vinaři pláčou, všechno zmrzlo. Škody jdou do miliard Zprávy z firem Škody na vinicích v Česku po vlně dubnových mrazů jsou vyšší než dvě miliardy korun. V Čechách dosahují škody 95 procent, na Moravě bude výnos nižší nejméně o 23 procent. Škody se mohou vyšplhat až na 25 procent. Svaz vinařů, který je největším oborovým svazem, to zjistil v průzkumu mezi svými členy, uvedl prezident Svazu vinařů Martin Chlad. ČTK Přečíst článek

Patříte k hodnotitelům. Jak se konkrétně vybírají a jaký je průběh soutěže?

Organizátoři si sami vybírají degustátory, které pozvou, protože jim platí cestu, stravování i ubytování. Je to na základě zkušeností a doporučení od předních světových osobností v oboru. Moje cesta na Vinalies Internationales trvala zhruba pět let. Velmi mi pomohlo, že mám mezinárodně respektované vzdělání a solidní reference. Na první zahraniční soutěži jsem byl před mnoha lety ve Vídni, pokračoval Budapeští, Štrasburkem, až jsem se na Vinalies probojoval. Musel jsem ale velice intenzivně zapracovat na své francouzštině. Když u stolu hovoříte francouzsky, je to ku prospěchu věci.

Kolik hodnotitelů se takové špičkové soutěže účastní?

Vinalies patří k větším soutěžím, ale rozhodně ne k největším. Počet hodnotitelů se odvíjí právě od velikosti soutěže. Degustátorů je obvykle okolo 120. Je to podle počtu vzorků, které jsou přihlášeny. Na Vinalies se jich prezentují zhruba čtyři tisíce.

Morava přijde o bílé víno. Extrémní teploty lépe zvládají odrůdy červeného Enjoy Změny klimatu povedou k tomu, že na jižní Moravě bude možné pěstovat odrůdy vinné révy typické pro výrobu červeného vína. ČTK Přečíst článek

Jsou všechny prestižní soutěže tak velké?

Existují i soutěže, které jsou vyloženě až domácké. Ve druhé polovině května odlétám do Švýcarska na oficiální mistrovství světa odrůd Pinots, Mondial des Pinots. Zvou jen asi padesát degustátorů z celého světa. Tam, když uspějete, tak to má obrovskou váhu.

Vyžaduje zápis do soutěže startovné, nebo existuje jiný byznys model?

Každý pořadatel požaduje startovné a na vrcholných soutěžích se nejedná o malé částky. U jednoho vzorku je startovné většinou přes 100 euro. I to selektuje vína a vinaře.

Ocenění vína je úspěch pro vinařství. Ovlivňuje to pozitivně i zájem zákazníků?

Ještě když jsem pracoval v předešlém vinařství, tak se nám po takovém úspěchu podařilo okamžitě prodat jedenáct tisíc lahví. V Kolby je to podobné. Na Vinalies uspělo pět vín, tři z naší nejvyšší kategorie premium, tedy vín z jednoho sudu. Jedná se o nižší stovky lahví, vína, která se nedělají každý rok, ani z každé odrůdy. Jedno z oceněných vín je už vyprodané. A ostatní se vyprodání blíží.

Zájem o víno dramaticky klesá. Francie platí vinařům v Bordeaux statisíce za rušení vinic Enjoy Dokonce i „nektar bohů" podléhá klimatickým změnám a mánii po řemeslných pivech. Vinaři v prestižním francouzském regionu Bordeaux se chystají vytrhat i s kořeny tisíce hektarů vinic, protože změna spotřebitelských návyků a globální oteplování zasáhly jeden z korunních klenotů francouzského zemědělství, upozornil server Politico. ČTK Přečíst článek

Každé víno má svou cenovku. Jak vysoké jsou ty vaše?

Myslím si, že cena vína je taková, jakou akceptuje kupující. Já je zákazníkům uvádím tak, že uděláme ochutnávku. A když to zachutná, tak doporučím, ať si ve svém archivu udělají kolekci po několika lahvích. Naše nejdražší kolekce jsou limitované čtyřmi, až šesti stovkami lahví. V našem případě jsou oceněná vína ročník 2021, takže si kupujete podle mě ještě taková miminka. To jsou vína, která mají před sebou perspektivu nejméně sedm let.

Můžete nějak srovnat práci v gigantu Znovín a v malém vinařství Kolby?

Rozdíl je a není. Modus operandi prodeje je všude stejný. Ve velkém vinařsví, které ročně produkuje miliony lahví je to jiná práce a mnohdy s jiným cílovým klientem. Ve Znovínu jsem měl to štěstí, že jsem dvacet let pracoval i s privátní a firemní klientelou a gastronomií. To se mi zúročuje ve vinařství Kolby, protože je historicky velice dobře zapsané právě mezi privátní a firemní klientelou.

FOTOREPORTÁŽ: Krásu středomořských vinic lze obdivovat i nedaleko tunelu Blanka Enjoy Začalo to rekonstrukcí klasicistního zámečku Jabloňka. Nakonec se jeho majitel rozhodl do jeho okolí vrátit i staletou tradici pěstování vína. Kopec v Praze 8 tak po revitalizaci pod taktovkou Marco Maio Architects připomíná Středomoří. Petra Jansová Přečíst článek

Jak velká je produkce vinařství Kolby?

Jde zhruba o sto tisíc lahví. Revitalizovali jsme velkou část vinic a cílově máme nastavenou produkci na sto padesát tisíc lahví. Vína Kolby jsou velmi pěkná, kvalitní, se svým osobitým příběhem a „terroir“.

O jaké ceně se dá hovořit u vašich nejkvalitnějších malokusových edicí?

U jedno barelových edicí řemeslných vín se cenovka pohybuje lehce nad šest set korun. Což si myslím, že je to cenovka velmi přijatelná, i v souvislosti s použitím velmi kvalitního francouzského sudu. V současné době věnujeme velké úsilí sektům. Na tomto poli chceme také ukázat vysokou kvalitu, protože na Kolby se dělají sekty tradiční metodou.

Mráz způsobil českým vinařům škody ve stovkách milionů korun Zprávy z firem Škody způsobené mrazem na letošní úrodě vinařů v Česku půjdou do stovek milionů korun. V Čechách pomrzlo 40 procent vinohradů, řekl prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Vinohrady v Čechách ničil noční mráz o víkendu, část úrody poškodil už v noci na pátek. Vinaři na jihu Moravy proto od minulého týdne pozorně sledují několik předpovědních modelů i vlastní meteostanice. ČTK Přečíst článek