FOTOREPORTÁŽ: Krásu středomořských vinic lze obdivovat i nedaleko tunelu Blanka

Začalo to rekonstrukcí klasicistního zámečku Jabloňka. Nakonec se jeho majitel rozhodl do jeho okolí vrátit i staletou tradici pěstování vína. Kopec v Praze 8 tak po revitalizaci pod taktovkou Marco Maio Architects připomíná Středomoří.

Na skalnatém svahu nad Vltavou se kdysi dávno pěstovalo víno. Stejně tak je ale historie kopce Jabloňka v Praze 8 spojena s klasicistní budovou stejnojmenného zámečku. Jeho původ není známý, ale první stavba na jeho místě zřejmě stála už v 15. století. Podle historiků šlo zřejmě o viniční lis. Zásadní přestavbou prošel zámeček v 19. století.

Další rekonstrukcí pak prošla památkově chráněná budova mezi lety 2007 až 2012, a to pod taktovkou nového majitele, českoamerického podnikatele Marka Vydry. Ten rovněž obnovil na přilehlých terasách vinice, první sazenice vína vysadil v rcoe 2013.

Cílem investora bylo do vinic vrátit romantickou starobylost, stejně jako zachovat původní cihelné zdi. Jejch opravením získali majitelé potřebnou hlukovou bariéru.

