Další bič na Huawei. Brusel zvažuje zákaz spolupráce na 5G sítích

Evropská unie podle listu Financial Times (FT) zvažuje, že členským státům zakáže v sítích páté generace (5G) využívat společnosti, které jsou považovány za bezpečnostní riziko, včetně čínské firmy Huawei. Úvahy se objevují v době, kdy v Bruselu rostou obavy, že některé vlády členských zemí v této otázce příliš otálejí,

Jen třetina zemí EU zakázala Huawei podílet se na budování kritických částí sítě 5G, a to navzdory doporučením Bruselu vyloučit rizikové dodavatele z investic do technologií. "To je příliš málo. A ohrožuje to kolektivní bezpečnost unie," je přesvědčen eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

FT s odvoláním na činitele obeznámené s postojem EU tvrdí, že Brusel může rozhodnout o zákazu, pokud členské země, včetně Německa, budou nadále otálet s přijetím příslušných opatření. Zákaz by ani tak pravděpodobně nepřišel dříve než příští rok.

Huawei se brání

Společnost Huawei se staví proti této možnosti Žádný soud podle ní nikdy neshledal, že by se dopustila krádeže duševního vlastnictví.

Obavy z krádeží duševního vlastnictví i možné špionáže ve prospěch Pekingu dává nejhlasitěji najevo Washington, který vyzývá své spojence, aby firmě Huawei zakázali přístup ke kritické komunikační infrastruktuře.

