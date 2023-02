Zabezpečení nestačí. Hackeři loni okradli investory do kryptoměn o 3,8 miliardy dolarů

Hackeři loni investory do kryptoměn připravili o rekordních 3,8 miliardy dolarů (83,7 miliardy korun). Předloni investoři přišli o 3,3 miliardy dolarů. Ukazuje to poslední analýza společnosti Chainalysis, upozornil zpravodajský server CNBC.

Reklama

Hackeři se zdokonali ve využívání slabých míst

Nejvíce hackerských útoků na kryptoměny za jediný měsíc bylo podle studie zaznamenáno v říjnu. Při 32 samotných útocích bylo ukradeno 775,7 milionu dolarů.

Většinou jsou cílem takzvané protokoly decentralizovaného financování (DeFi), které využívají softwarové algoritmy umožňující investorům do kryptoaktiv obchodování a půjčování kryptoměn bez využití centrálního zprostředkovatele.

Hackeři se zdokonalili ve využívání slabých míst v zabezpečení, kódování a struktuře tržišť DeFi, která jsou považována za důležitá pro přijetí kryptoměn. Velmi zranitelné jsou mosty mezi blockchainy, které mezi nimi umožňují uživatelům převádět kryptoměny.

Kryptomagnát viděl kolaps trhu přicházet, katastrofě ani tak zabránit nedokázal Leaders Ostřílený finančník Barry Silbert, který se vždy držel strany zájmu médií, opakoval chyby, kterých se mnoho manažerů dopustilo před ním. Kvůli rychlému růstu se příliš zadlužil a kolaps cen kryptoměn jej stál vedle miliard i jeho firmy. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Loni z protokolů DeFi hackeři ukradli 3,1 miliardy dolarů. Většina útoků mířila právě na mosty mezi blockchainy.

Reklama

Pražská burza posílila na nejvyšší úroveň od června. Nahoru ji táhne ČEZ Trhy Pražská burza po mírném úterním poklesu znovu posílila na nejvyšší úroveň od loňského června. Index PX dnes stoupl o 0,97. Vyšší byl naposledy loni 9. června. Nahoru burzu táhly především akcie energetické firmy ČEZ. ČTK Přečíst článek