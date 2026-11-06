CSG se dostala mezi dodavatele americké armády. Ve hře je program za 4,2 miliardy dolarů
Skupina CSG si dál upevňuje pozici na americkém obranném trhu. Její společnost MSM North America se dostala mezi vybrané dodavatele americké armády, kteří budou moci soutěžit o modernizaci sedmi muničních závodů. Pětiletý program má celkový finanční strop zhruba 4,2 miliardy dolarů, samotné zařazení do něj ale ještě negarantuje konkrétní zakázky.
Skupina CSG získala prostřednictvím své americké společnosti MSM North America rámcový kontrakt americké armády, který jí otevírá cestu k dalším zakázkám na modernizaci muničního průmyslu ve Spojených státech. MSM North America se zařadila mezi kvalifikované dodavatele, kteří se budou v příštích pěti letech moci ucházet o jednotlivé projekty.
Celkový finanční strop programu MATOC dosahuje přibližně 4,2 miliardy dolarů a vztahuje se na všechny vybrané dodavatele dohromady. Jednotlivé zakázky budou vypisovány samostatně, takže účast CSG v programu sama o sobě nezaručuje konkrétní objem kontraktů.
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Sedm muničních závodů
Program se týká sedmi výrobních zařízení americké armády a zahrnuje projektování a výstavbu nových provozů, modernizaci výrobních linek, automatizaci i zavádění nových technologií. Cílem je zvýšit kapacitu, efektivitu a bezpečnost americké výroby munice.
Do programu patří mimo jiné závody Holston a Milan v Tennessee, Radford ve Virginii, Lake City v Missouri, Iowa Army Ammunition Plant, Scranton v Pensylvánii a Quad City Cartridge Case Facility v Illinois. Tyto provozy pokrývají výrobu od výbušnin a střelných prachů přes kovové komponenty až po kompletaci hotové munice.
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CSG už v USA získala velký kontrakt
Nový rámcový kontrakt navazuje na projekt Future Artillery Complex v Iowě, který MSM North America získala v srpnu 2025. Hodnota tohoto kontraktu může dosáhnout až 635 milionů dolarů. CSG tam působí jako hlavní dodavatel a systémový integrátor nového závodu na výrobu velkorážové munice.
Výstavba byla zahájena v roce 2026 a po dokončení má komplex zvládnout plnění až 36 tisíc dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů měsíčně. Do provozu má být uveden v roce 2029. Podle CSG projekt zatím pokračuje podle harmonogramu i rozpočtu.
„Zařazení MSM North America do tohoto programu potvrzuje, že tyto schopnosti můžeme úspěšně uplatňovat také na nejnáročnějším obranném trhu světa,“ uvedl generální ředitel divize CSG Defence Systems Jan Marinov.
MSM North America vznikla v roce 2024 s cílem rozvíjet aktivity skupiny CSG na americkém muničním trhu. Nový rámcový kontrakt je dalším krokem ve snaze skupiny posílit své dlouhodobé působení ve Spojených státech.
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