Strnad chce koupit výrobce brýlí Ray-Ban. Dědicové: Rodinné stříbro nedáme
Český zbrojařský miliardář Michal Strnad si vyhlédl kořist daleko za hranicemi obranného průmyslu. Za italský rodinný holding Delfin, který drží klíčový podíl ve výrobci ikonických brýlí Ray-Ban a investuje také do významných evropských bank a pojišťoven, nabízí přibližně 730 miliard korun. Podle Bloombergu jde o nabídku se třicetiprocentní slevou proti hodnotě aktiv holdingu. Jenže italská rodina se svého impéria vzdát nechce.
Majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad se pouští do mimořádně ambiciózní akviziční hry. Za italský rodinný holding Delfin, který patří dědicům podnikatele Leonarda Del Vecchia, nabídl přibližně 30 miliard eur, tedy 730 miliard korun. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na dopis, do kterého nahlédla. Pokud by transakce vyšla, český miliardář by získal kontrolu nad holdingem s významnými podíly v některých z nejznámějších evropských společností.
Největším klenotem Delfinu je podíl ve společnosti EssilorLuxottica, která vyrábí mimo jiné ikonické brýle Ray-Ban. Holding drží téměř třetinu jejích akcií a je jejím největším akcionářem. Vedle toho vlastní významné podíly v italské pojišťovně Generali a bankách UniCredit či Monte dei Paschi di Siena. Strnadova nabídka tak zdaleka nemíří jen na výrobce luxusních brýlí, ale na rozsáhlé investiční impérium.
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Podle Bloombergu český miliardář v nabídce ocenil Delfin se třicetiprocentní slevou oproti čisté hodnotě jeho aktiv. Dopis s návrhem převzetí je datován 20. října a adresován generálnímu řediteli holdingu Romolovi Bardinovi. Nabídka platí 30 dnů.
Na cestě k převzetí však stojí zásadní překážka. Transakce by vyžadovala souhlas všech osmi akcionářů Delfinu se změnami omezení vlastnictví. A nejméně jeden z dědiců už dává najevo, že o prodej zahraničnímu investorovi nestojí.
Leonardo Maria Del Vecchio potvrdil, že o nabídce ví. Zároveň zdůraznil, že chce holding udržet v italských rukou. „Životní dílo mého otce musí zůstat přínosem pro Itálii,“ uvedl podle agentury Reuters.
Holding Delfin se k nabídce odmítl vyjádřit. Zda Strnad se svým návrhem uspěje, tak zatím zůstává otevřené.
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