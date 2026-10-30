Partneři projektu
newstream.cz Zprávy z firem Strnad chce koupit výrobce brýlí Ray-Ban. Dědicové: Rodinné stříbro nedáme

Strnad chce koupit výrobce brýlí Ray-Ban. Dědicové: Rodinné stříbro nedáme

Strnad chce koupit výrobce brýlí Ray-Ban. Dědicové: Rodinné stříbro nedáme
ČTK
ČTK, Veronika Kudrnová
Sledovat newstream.cz na Googlu

Český zbrojařský miliardář Michal Strnad si vyhlédl kořist daleko za hranicemi obranného průmyslu. Za italský rodinný holding Delfin, který drží klíčový podíl ve výrobci ikonických brýlí Ray-Ban a investuje také do významných evropských bank a pojišťoven, nabízí přibližně 730 miliard korun. Podle Bloombergu jde o nabídku se třicetiprocentní slevou proti hodnotě aktiv holdingu. Jenže italská rodina se svého impéria vzdát nechce.

Majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad se pouští do mimořádně ambiciózní akviziční hry. Za italský rodinný holding Delfin, který patří dědicům podnikatele Leonarda Del Vecchia, nabídl přibližně 30 miliard eur, tedy 730 miliard korun. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na dopis, do kterého nahlédla. Pokud by transakce vyšla, český miliardář by získal kontrolu nad holdingem s významnými podíly v některých z nejznámějších evropských společností.

Největším klenotem Delfinu je podíl ve společnosti EssilorLuxottica, která vyrábí mimo jiné ikonické brýle Ray-Ban. Holding drží téměř třetinu jejích akcií a je jejím největším akcionářem. Vedle toho vlastní významné podíly v italské pojišťovně Generali a bankách UniCredit či Monte dei Paschi di Siena. Strnadova nabídka tak zdaleka nemíří jen na výrobce luxusních brýlí, ale na rozsáhlé investiční impérium. 

Hlavní akcionář značky Ray Ban Leonardo Maria Del Vecchio

Nepoznal jsem lásku otce, postěžoval si mladý italský miliardář

Enjoy

Jméno EssilorLuxotica nezná každý, ale jejich vlajkovou loď, brýle RayBan, skoro ano. Jedenatřicetiletý syn zakladatele a dědic tohoto mnohamiliardového impéria si prý prošel těžkým životem, včetně náručí tisíců žen a drog. Protože nepoznal lásku otce. Jak si všímá dnešní Civilizační deník, rodinná pouta bolí i v nejvyšší lize.

tzv

Přečíst článek

Strnad chce slevu. Dědicové se brání

Podle Bloombergu český miliardář v nabídce ocenil Delfin se třicetiprocentní slevou oproti čisté hodnotě jeho aktiv. Dopis s návrhem převzetí je datován 20. října a adresován generálnímu řediteli holdingu Romolovi Bardinovi. Nabídka platí 30 dnů.

Na cestě k převzetí však stojí zásadní překážka. Transakce by vyžadovala souhlas všech osmi akcionářů Delfinu se změnami omezení vlastnictví. A nejméně jeden z dědiců už dává najevo, že o prodej zahraničnímu investorovi nestojí.

Leonardo Maria Del Vecchio potvrdil, že o nabídce ví. Zároveň zdůraznil, že chce holding udržet v italských rukou. „Životní dílo mého otce musí zůstat přínosem pro Itálii,“ uvedl podle agentury Reuters. 

Holding Delfin se k nabídce odmítl vyjádřit. Zda Strnad se svým návrhem uspěje, tak zatím zůstává otevřené.

Michal Ciffra, The Fintechers

Michal Ciffra: V bance téměř není proces, který by časem nezvládl agent

Zprávy z firem

Umělá inteligence mění odvětví natolik, že v běžné bance téměř nezbývá proces, který by výhledově nemohl obsloužit autonomní agent, což samozřejmě v budoucnu bude mít dopad na zaměstnanost a střední management. Kvantové počítače zase zásadně ovlivní oblast kyberbezpečnosti bankovní infrastruktury, říká v rozhovoru pro newstream.cz Michal Ciffra, partner Depo Ventures a spoluzakladatel akcelerátoru The Fintechers. Jak vypadá česká fintechová scéna a s čím se start-upy potýkají? 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Karel Pučelík: Mysleme na klima a uskromněme se, vyzývá prezident. Ze soukromého tryskáče

Názory

Oslavy významných dnů a projevy k velkým událostem v Česku umíme docela dobře. Obrana, Ukrajina, zásadový postoj proti agresorovi, to je v pořádku. Ale jak dojde na ekonomiku, už jsme v říši pohádek. Vypravěčem se tentokrát stal prezident Petr Pavel.

Karel Pučelík

Přečíst článek

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Nejbohatší Evropan

Žebříček miliardářů drtí Američané. Jediný Evropan vypadl z první desítky

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Karel Pučelík: Mysleme na klima a uskromněme se, vyzývá prezident. Ze soukromého tryskáče

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek