PPF, Penta, CSG i Allegro. Češi a Poláci zakládají byznysovou alianci, chtějí silnější hlas v Evropě
České a polské firmy chtějí posunout vzájemné ekonomické vztahy na vyšší úroveň. Téměř dvě desítky velkých společností a investičních skupin včetně PPF, Penty, CSG, Allegra, Eurowagu či Škody Group podepsaly ve Varšavě memorandum o vzniku Polsko-české obchodní rady. Ta má od roku 2027 pomáhat s investicemi, průmyslovou spoluprací i prosazováním společných zájmů v Praze, Varšavě a Bruselu.
Česko a Polsko chtějí dát rychle rostoucím hospodářským vztahům pevnější rámec. Ve Varšavě vzniká Polsko-česká obchodní rada, za níž stojí téměř dvě desítky firem a kapitálových skupin z obou zemí. Mezi signatáři memoranda jsou například PPF Group, Penta Investments, Czechoslovak Group, Allegro, Eurowag, Accolade, Škoda Group, PBS Group, Investika, Renomia, VeloBank nebo Creotech Instruments. Rada má začít fungovat v roce 2027 a zůstane otevřená i dalším firmám.
Nová platforma má propojovat podnikatele, podporovat společné investice a technologickou či průmyslovou spolupráci a zároveň formulovat společné požadavky vůči vládám i evropským institucím. Důraz má být mimo jiné na obranný průmysl, pokročilé technologie, dopravu, finance, e-commerce nebo kosmický sektor. Jedním z hlavních témat mají být také přeshraniční dodavatelské řetězce a odstraňování překážek, které firmám komplikují expanzi na sousední trh.
Máte deset milionů korun a chcete je investovat do nemovitostí? Koupě bytu v Praze už nemusí být nejlepší volbou. Výnosy z nájmů často nepokryjí ani úroky z hypotéky a vyšší sazby komplikují život také developerům. Jiří Vančura, ředitel nemovitostního a korporátního financování Trinity Bank, v rozhovoru pro Newstream vysvětluje, kde dnes vidí investiční příležitosti, proč jsou banky opatrné u některých developerských projektů a jaká rizika číhají na drobné investory do realitních dluhopisů.
Jiří Vančura: Investiční byty se nemusí vyplatit
Reality
Máte deset milionů korun a chcete je investovat do nemovitostí? Koupě bytu v Praze už nemusí být nejlepší volbou. Výnosy z nájmů často nepokryjí ani úroky z hypotéky a vyšší sazby komplikují život také developerům. Jiří Vančura, ředitel nemovitostního a korporátního financování Trinity Bank, v rozhovoru pro Newstream vysvětluje, kde dnes vidí investiční příležitosti, proč jsou banky opatrné u některých developerských projektů a jaká rizika číhají na drobné investory do realitních dluhopisů.
Obchod roste, české investice v Polsku se ztrojnásobily
Polsko je od roku 2017 druhým největším obchodním partnerem Česka po Německu. Podle zprávy Sobieského institutu vzrostl mezi lety 2019 a 2025 polský vývoz do Česka o 55 procent a hodnota českých přímých investic v Polsku se ztrojnásobila na téměř 103 miliard korun, tedy 4,23 miliardy eur.
„Společně můžeme být silnější a vytvořit novou hospodářskou osu Evropy spojující Varšavu a Prahu,“ uvedl hlavní poradce akcionářů PPF Group Jan Růžička. Podle něj polsko-české ekonomické vztahy procházejí obdobím silného růstu, zatímco část západní Evropy, zejména Německo, čelí problémům.
Firmy chtějí přes novou radu získat i silnější hlas v debatě o konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Podle CSG může užší spolupráce Česka a Polska pomoci vybudovat silnější regionální průmyslovou základnu zejména v obraně a technologiích dvojího užití. Eurowag zase upozorňuje, že obchodní vazby mezi oběma zeměmi dosud rostly i bez výraznější institucionální podpory a nová platforma by jejich rozvoj mohla dále urychlit.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.