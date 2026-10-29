Partneři projektu
newstream.cz Zprávy z firem PPF, Penta, CSG i Allegro. Češi a Poláci zakládají byznysovou alianci, chtějí silnější hlas v Evropě

PPF, Penta, CSG i Allegro. Češi a Poláci zakládají byznysovou alianci, chtějí silnější hlas v Evropě

Varšava
iStock
nst
nst
Sledovat newstream.cz na Googlu

České a polské firmy chtějí posunout vzájemné ekonomické vztahy na vyšší úroveň. Téměř dvě desítky velkých společností a investičních skupin včetně PPF, Penty, CSG, Allegra, Eurowagu či Škody Group podepsaly ve Varšavě memorandum o vzniku Polsko-české obchodní rady. Ta má od roku 2027 pomáhat s investicemi, průmyslovou spoluprací i prosazováním společných zájmů v Praze, Varšavě a Bruselu.

Česko a Polsko chtějí dát rychle rostoucím hospodářským vztahům pevnější rámec. Ve Varšavě vzniká Polsko-česká obchodní rada, za níž stojí téměř dvě desítky firem a kapitálových skupin z obou zemí. Mezi signatáři memoranda jsou například PPF Group, Penta Investments, Czechoslovak Group, Allegro, Eurowag, Accolade, Škoda Group, PBS Group, Investika, Renomia, VeloBank nebo Creotech Instruments. Rada má začít fungovat v roce 2027 a zůstane otevřená i dalším firmám.

Nová platforma má propojovat podnikatele, podporovat společné investice a technologickou či průmyslovou spolupráci a zároveň formulovat společné požadavky vůči vládám i evropským institucím. Důraz má být mimo jiné na obranný průmysl, pokročilé technologie, dopravu, finance, e-commerce nebo kosmický sektor. Jedním z hlavních témat mají být také přeshraniční dodavatelské řetězce a odstraňování překážek, které firmám komplikují expanzi na sousední trh.

Jiří Vančura, šéf korporátního financování v Trinity Bank

Jiří Vančura: Investiční byty se nemusí vyplatit

Reality

Máte deset milionů korun a chcete je investovat do nemovitostí? Koupě bytu v Praze už nemusí být nejlepší volbou. Výnosy z nájmů často nepokryjí ani úroky z hypotéky a vyšší sazby komplikují život také developerům. Jiří Vančura, ředitel nemovitostního a korporátního financování Trinity Bank, v rozhovoru pro Newstream vysvětluje, kde dnes vidí investiční příležitosti, proč jsou banky opatrné u některých developerských projektů a jaká rizika číhají na drobné investory do realitních dluhopisů.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Obchod roste, české investice v Polsku se ztrojnásobily

Polsko je od roku 2017 druhým největším obchodním partnerem Česka po Německu. Podle zprávy Sobieského institutu vzrostl mezi lety 2019 a 2025 polský vývoz do Česka o 55 procent a hodnota českých přímých investic v Polsku se ztrojnásobila na téměř 103 miliard korun, tedy 4,23 miliardy eur.

„Společně můžeme být silnější a vytvořit novou hospodářskou osu Evropy spojující Varšavu a Prahu,“ uvedl hlavní poradce akcionářů PPF Group Jan Růžička. Podle něj polsko-české ekonomické vztahy procházejí obdobím silného růstu, zatímco část západní Evropy, zejména Německo, čelí problémům.

Firmy chtějí přes novou radu získat i silnější hlas v debatě o konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Podle CSG může užší spolupráce Česka a Polska pomoci vybudovat silnější regionální průmyslovou základnu zejména v obraně a technologiích dvojího užití. Eurowag zase upozorňuje, že obchodní vazby mezi oběma zeměmi dosud rostly i bez výraznější institucionální podpory a nová platforma by jejich rozvoj mohla dále urychlit.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Mohlo by vás zajímat

Ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička

Po Evropě snad brzy bez diplomů a certifikátů, se všemi doklady v mobilu

Money

Ivana Pečinková

Přečíst článek