Čistý zisk Skansky loni klesl o 19 procent. I kvůli dopadům války na Ukrajině

Stavební společnost Skanska v roce 2023 vykázala v České republice a na Slovensku čistý zisk 396,7 milionu korun, tedy meziročně o 19 procent méně.

Reklama

Firmě loni klesly také provozní výnosy o zhruba 14 procent na 7,9 miliardy korun. Loňský rok podle generálního ředitele akciové společnosti Skanska Michala Jurky provázel turbulentní vývoj na stavebním trhu a doznívající makroekonomické dopady změn vyvolané válkou na Ukrajině.

„Zatímco se v průběhu roku jen pomalu dařilo stabilizovat ceny stavebních materiálů, energií a subdodávek, byla na trhu stále zřetelnější opatrnost především soukromých investorů, což mělo přímý dopad na pozemní stavitelství. Kvůli jen postupně se snižující inflaci přetrvávalo ochlazení investic do kancelářských nemovitostí a stále vysoké sazby hypoték negativně ovlivňovaly zájem o koupi bytů. V inženýrském stavitelství stát naplňoval svůj záměr vysokých objemů investic na centrální úrovni, kvůli úsporným opatřením nicméně významně poklesla investiční aktivita krajů, měst a obcí,“ uvedl Jurka ve výroční zprávě.

Havlíček: Až vyhrajeme volby, zruším ministerstvo pro místní rozvoj. Stavební zákon převedeme jinam Leaders Karel Havlíček je stínovým premiérem za ANO. Za rok budou parlamentní volby, ANO je vyhraje a Havlíček nyní připravuje strategii budoucí vlády. Bude Havlíček premiérem, nebo si to zase vezme pod sebe Babiš? Havlíček svou pracovitostí ukazuje, že je připraven. „Jsem připraven se předsedou vlády stát,“ říká. Dobře však ví, že o tom nerozhodne on. Letos v září se konají krajské volby. Nejsou tak důležité jako ty parlamentní, ale Havlíček nezahálí. Dává svou energii straně tak, aby ji dotáhl k vítězství. „Od rána do večera jezdím obce, města, městečka. Jezdím po všech nádražích, po všech hospodách.“ Prostě workoholik. Dalibor Martínek Přečíst článek

Mezi nejvýznamnější projekty, na kterých v minulém roce Skanska pracovala, patří například kancelářský a multifunkční objekt Port 7 v pražských Holešovicích nebo výstavba bytů v Britské čtvrti nedaleko pražských Stodůlek. Dále ale pokračovala a dokončovala stavby například ve Čtvrti Emila Kolbena v Praze 9 a pracovala na projektech v areálech Albatros Kbely v Praze 19, Paprsek v Praze 13 nebo na Nové Waltrovce v Praze 5.

Reklama

Kromě toho pracovala firma také například na výstavbě úseků dálnic mezi Hulínem a Fryštákem, mezi Starým městem a Moravským Pískem či na silničním obchvatu Karviné. Podílela se ale také například na výstavbě Štvanické lávky propojující pražský Karlín s Holešovicemi a na modernizaci a elektrizaci mezi Pardubicemi a Stéblovou a dalšími úseky.

Skanska je jednou z největších stavebních a developerských společností v Česku. V ČR je zastupována několika dceřinými firmami spadající pod skupinu Skanska Central Europe. Ta funguje kromě Česka a Slovenska ještě v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Společnost se zaměřuje hlavně na budování dopravní infrastruktury, rezidenčních a komerčních prostor. Kromě betonových prací se v poslední době soustředí mimo jiné na výstavbu dřevostaveb.

Skupině Passerinvest loni klesl čistý zisk o 19 procent. Šlo o rok příprav, tvrdí její šéf Zprávy z firem Developerské a investiční skupině Passerinvest Group loni meziročně klesl čistý zisk o 19 procent na 155,5 milionu korun. Tržby firmy se snížily o 15 procent na 190,5 milionu korun. ČTK Přečíst článek

Skanska je součástí stejnojmenného světového koncernu se sídlem ve Švédsku. Tomu v minulém roce podle výroční zprávy klesly výnosy na základě mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) o 40 procent na zhruba pět miliard švédských korun (11 miliard korun).

Loni některým dalším velkým stavebním firmám působícím v ČR naopak zisky rostly. Například čistý zisk skupiny Metrostav meziročně vzrostl o 29 procent na 1,1 miliardy korun. Vzrostly také její provozní výnosy, tedy příjmy pocházející z hlavní činnosti firmy, a to meziročně o 3,5 procenta na 51,6 miliardy korun. Hrubý zisk zvýšila o 11 procent na 1,56 miliardy korun také Vinci Construction CS. Její obrat vzrostl o 13,5 procenta na 29,5 miliardy korun. Hochtief loni meziročně zšestinásobila svůj čistý zisk na 190 milionů korun a zvýšila tržby o zhruba 30 procent na 6,2 miliardy korun.