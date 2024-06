Čínský premiér navštívil Austrálii, zajímalo ho především lithium

Čínský premiér Li Čchiang navštívil továrnu na zpracování lithia ve státě Západní Austrálie, a zdůraznil tak snahu Číny o zajištění klíčových nerostných surovin používaných mimo jiné při výrobě baterií do elektromobilů, chytrých telefonů a dalších elektronických zařízení. Li ukončil návštěvu Austrálie, kam se vydal jako první předseda čínské vlády po sedmi letech, uvedla agentura Reuters.

Austrálie, která je největším světovým producentem lithia, sdílí se Spojenými státy obavy ohledně globální dominance Číny v oblasti kritických nerostů a čínské kontroly nad dodavatelskými řetězci. Minulý měsíc Austrálie zabránila zvýšení podílu několika čínských investorů ve firmě věnujících se těžbě vzácných zemin, což odůvodnila národními zájmy. Loni Canberra zablokovala snahy čínských investorů o získání lithiového dolu.

Čínský premiér se dnes v Západní Austrálii společně se svým australským protějškem Anthonym Albanesem zúčastnil jednání u kulatého stolu s podnikateli. Austrálie plánuje omezit prostý prodej surových rud, a chce se soustředit na vývoz produkce s vyšší přidanou hodnotou, včetně kompletních baterií.

Albanese prohlásil, že jeho vláda hodlá vytvořit pracovní místa v provozech zaměřených na zpracování klíčových nerostů a má v úmysu dodávat produkci na širší škálu trhů. „Náš závazek investovat do místní výroby ale neznamená, že přerušíme obchodní vazby nebo že zvedneme ekonomický padací most. Ani zdaleka ne,“ podotkl.

Spravedlivé, nediskriminující prostředí

Li vyjádřil naději, že Austrálie bude nabízet „čínským podnikům spravedlivé, nediskriminující prostředí“. „Spolupráce je důležitá pro stabilizaci průmyslových dodavatelských řetězců a posílení ekonomického růstu,“ řekl Li podle čínské státní tiskové agentury Nová Čína.

Liova návštěva je podle agentury Reuters známkou stabilizace vztahů mezi Austrálií a Čínou po období napětí, během nějž Čína uvalila na australské zboží vysoká cla a vytvořila další obchodní bariéry. Peking k těmto krokům přistoupil poté, co Austrálie vyzvala k nezávislému vyšetření původu covidu-19, který se podle některých tvrzení začal šířit z čínských laboratoří, a zakázala čínské firmě Huawei přístup k provozování sítě 5G na australském území s poukazem na bezpečnostní obavy. Po nástupu středolevé vlády premiéra Albaneseho v roce 2022 se začaly vztahy Pekingu a Canberry zlepšovat a Čína cla na většinu australského exportu již zrušila.

Australský premiér Albanese uvedl, že jeho kancelář si dnes v souvislosti s Liovou návštěvou stěžovala u čínského velvyslanectví na incident v australském parlamentu týkající se čínsko-australské novinářky Čcheng Lej (v anglickém přepisu Cheng Lei), která byla tři roky zadržována v Číně s obviněním z vyzrazování státních tajemství.

Čcheng Lej byla v pondělí mezi reportéry, kteří pokrývali Liovu návštěvu v Canbeře. Podle australských zdrojů se dva čínští představitelé snažili bránit tomu, aby se reportérka objevila v záběrech natáčených čínskými médii, když se postavili mezi ni a kameramany. „Když se na ty záběry podíváte, vypadá to jako dost nešikovný pokus,“ prohlásil australský premiér Albanese. „Australským novinářům by nikdo neměl bránit v jejich práci. To jsme také dali čínskému velvyslanectví najevo,“ dodal.