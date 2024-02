Čínské podniky ztrácejí zájem o Evropu. Loni převzaly nejméně firem od roku 2012

Počet převzetí evropských firem čínským podniky v loňském roce klesl na nejnižší úroveň od roku 2012. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti EY.

Reklama

Čínské společnosti loni podle analýzy koupily v Evropě celkem 119 podniků, což je o 20 méně než v předchozím roce a téměř o 200 méně než v rekordním roce 2016, napsala agentura DPA.

Podle studie se rovněž výrazně snížila částka investovaná čínskými podniky do převzetí evropských firem. V loňském roce čínské firmy vynaložily na akvizice v Evropě zhruba dvě miliardy dolarů (přibližně 47 miliard korun), což je méně než polovina ve srovnání s předchozím rokem, odhadla EY. Upozornila nicméně, že kupní cena u většiny těchto transakcí není známa.

Závody ve výrobě čipů. Mezi Evropany drží i Češi své žolíky Money Evropa se děsí zaostávání v polovodičovém průmyslu a Brusel vyhlásil cíl, podle něhož má Evropská unie dosáhnout 20procentního podílu ve výrobě čipů do roku 2030. Jak už to s evropskými cíli bývá, doprovází je silná skepse. Ve skutečnosti jsou ale továrny na čipy jen jednou ze součástí polovodičového oboru. Evropa má v rámci dodavatelského řetězce čipů silná místa a týká se to i Česka. Na udržení a posílení těchto svých předností by Evropané měli sázet především, píše v analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie, který vydává ministerstvo zahraničí. Jan Žižka Přečíst článek

V roce 2016 čínské firmy na převzetí evropských podniků podle odhadů EY vynaložily celkově téměř 86 miliard dolarů (zhruba dva biliony korun). Od té doby se však počet akvizic i vynaložené finanční prostředky neustále snižují, píše DPA.

Podle odborníků stojí za tímto poklesem více důvodů. Patří mezi ně mimo jiné politické napětí mezi Čínou a západními zeměmi, snahy Pekingu omezit odliv kapitálu a v poslední době i zpomalování tempa růstu čínské ekonomiky.

Analytička EY Sun I poukázala na to, že čínské podniky čelí v Evropě silné politické nedůvěře. „Potenciální čínští investoři velmi pečlivě zkoumají, zda výběr určitých kandidátů na převzetí nemůže vyvolat odpor ze strany vlád,“ uvedla. Předpověděla také, že čínské podniky budou v příštích letech v Evropě investovat spíše do výstavby vlastních továren než do převzetí evropských podniků.