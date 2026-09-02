Řešení najdeme vždy. Ego umíme dát stranou, říkají Lola Florianová z LeitnerLaw, Martina Neklapil a Denisa Chadim z LeitnerLeitner
Jak přišly ke svým profesím? Vidí je kolegové a klienti rádi? A jak velkou roli hrají v jejich branži mužská a ženská ega? Hosty podcastu #FinŽeny jsou advokátka LeitnerLaw Lola Florianová, daňová poradkyně LeitnerLeitner Martina Neklapil a manažerka auditu LeitnerLeitner Denisa Chadim.
Všechny tři dámy platí ve svých oborech za zkušené odbornice. Není divu, protože ke svým specializacím si začaly hledat cestu už během studií. „Už při výběru bakalářského studijního programu jsem sáhla po daních. Říkala jsem si, že daně a smrt tu budou vždy,“ vysvětluje s pobavením Neklapil. Svého rozhodnutí nelituje. „Je to velmi různorodé, proto mě to opravdu baví,“ dodává.
Chadim k oblasti auditu přišla mírnou oklikou. „Studovala jsem znalectví a oceňování, ale při tom jsem získávala praxi v účetnictví a controllingu. Zjistila jsem, že mě to baví a dá se na tom stavět. Audit byl pak logický další krok,“ přibližuje.
Pro Florianovou byla práva po gymnáziu jasnou volbou. „Prvotní motivací bylo lépe porozumět tomu, podle jakých pravidel funguje naše společnost. Zároveň mě vždy zajímala i ekonomie, a proto jsem souběžně nějakou dobu studovala také VŠE. Vzhledem k tomu, že jsem se věnovala řadě dalších aktivit, nakonec jsem se rozhodla soustředit na jedno studium a dokončila jsem práva,“ říká činorodá advokátka.
Detektivní práce plná oříšků k rozlousknutí. Tak svou profesi popisují seniorní advokátky z kanceláře Bird & Bird Natálie Rosová a Barbora Růžičková, specialistky na oblast bankovnictví a financí. „Bez zápalu to dělat nejde,“ shodují se v podcastu #FinŽeny.
Finance jsou velmi technické, ale je to jízda, říkají Natálie Rosová a Barbora Růžičková z Bird & Bird
Money
Detektivní práce plná oříšků k rozlousknutí. Tak svou profesi popisují seniorní advokátky z kanceláře Bird & Bird Natálie Rosová a Barbora Růžičková, specialistky na oblast bankovnictví a financí. „Bez zápalu to dělat nejde,“ shodují se v podcastu #FinŽeny.
Stále neoblíbené?
Vnitřní audit, interní daně a korporátní právo. Tři profese, v nichž jejich představitelky nemají vždy na růžích ustláno. Korporátní stereotyp totiž velí mít se před těmito lidmi spíše na pozoru. Podle Florianové je to kvůli přetrvávajícímu přesvědčení, že právníci jsou těmi, kteří věci komplikují.
„Ve skutečnosti je to právě naopak. Naší rolí je upozorňovat na zásadní rizika a snažit se je ošetřit tak, aby byly co nejlépe chráněny zájmy klienta. U transakcí mají klienti často pocit, že obchodní dohoda je na stole a stačí to pouze ‚hodit na papír‘. A pak se diví, kolik obchodních záležitostí je nedořešených a co vše je ještě potřeba prodiskutovat se smluvním partnerem. Tyto záležitosti nemůžeme přehlížet a nechat je bez řešení,“ vysvětluje s tím, že v takových situacích je na místě hodně empatie a lidského přístupu.
Možná v ještě obtížnější pozici bývají lidé v auditu. Chadim však v posledních letech vnímá změnu k lepšímu. „Řekla bych, že přestáváme být vnímáni jako ti, kteří přišli hledat chyby nebo kázat, a spíše jsme vnímáni jako ti, kteří přišli pomoci hledat řešení. Usilujeme o dlouhodobou spolupráci s klienty, proto se snažíme vystupovat jako jejich partneři,“ uvádí Chadim.
Překvapuje ještě dnes někoho, že implementaci technologických řešení zajišťují ženy? Kdy a pro koho je vhodné pořídit firemní ERP systém? A jak moc tuto sféru firemního softwaru mění razantní nástup umělé inteligence? Své zkušenosti přišly do podcastu FinŽeny sdílet dvě technologické expertky poradenské společnosti RSM, a to Head of Management Consulting Zuzana Kubíková a Head of NetSuite Elvíra Zajícová.
Musíme se udržovat ve formě a neustále aktualizovat své know-how, říkají Zuzana Kubíková a Elvíra Zajícová z RSM
Money
Překvapuje ještě dnes někoho, že implementaci technologických řešení zajišťují ženy? Kdy a pro koho je vhodné pořídit firemní ERP systém? A jak moc tuto sféru firemního softwaru mění razantní nástup umělé inteligence? Své zkušenosti přišly do podcastu FinŽeny sdílet dvě technologické expertky poradenské společnosti RSM, a to Head of Management Consulting Zuzana Kubíková a Head of NetSuite Elvíra Zajícová.
Stejně jako Florianová zdůrazňuje, že jsou situace, kdy musí pevně trvat na svém. „I obtížné situace mají své řešení. Se zkušenostmi člověk získá větší jistotu a uvědomí si, že svá rozhodnutí musí umět obhájit,“ pokračuje Chadim.
Z pohledu daňařky Neklapil není role interního daňaře v korporátním prostředí skutečně příliš oblíbená. „Je tomu tak z prostého důvodu, a to proto, že stejně jako právníci takzvaně strkáte nos tam, kam nemáte. Neboli tím, že upozorníte na rizika spojená s daňovými povinnostmi, můžete pohřbít něčí krásný nápad, který už je rozpracován. Přitom třeba poukážete jen na to, že zakázka nemusí být tak zisková, jak si autor záměru představoval,“ říká Neklapil.
Jak na velké ego
Jelikož všechna tři oddělení zastoupená hostkami podcastu mohou zamávat s byznysovými plány managementu, bylo by přirozené, aby do procesů vstupovala hned od začátku.
„Z našeho pohledu je klíčové, aby naše tři oddělení mohla projekty řešit už od jejich zrodu, než jsou uvedeny do života, abychom na rizika mohli upozorňovat hned. Nastavit se to dá,“ říká Neklapil.
Co obnáší práce regionální ředitelky v největší tuzemské bance? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala hned trojice regionálních ředitelek České spořitelny, a to Renata Vítková, Zuzana Gabzdylová a Michaela Perman. Jaké byly jejich kariérní cesty? Co rozhodlo o tom, že na nabídku kývly? A co je jejich x-faktor?
Pracujeme na finančně zdravějším Česku, říkají Michaela Perman, Zuzana Gabzdylová a Renata Vítková z České spořitelny
Money
Co obnáší práce regionální ředitelky v největší tuzemské bance? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala hned trojice regionálních ředitelek České spořitelny, a to Renata Vítková, Zuzana Gabzdylová a Michaela Perman. Jaké byly jejich kariérní cesty? Co rozhodlo o tom, že na nabídku kývly? A co je jejich x-faktor?
S tím souhlasí i Florianová. „Často se stává, že právníci jsou do transakce zapojeni až ve chvíli, kdy jsou již základní podmínky obchodu dohodnuté. To není ideální, protože jakýkoli dodatečný zásah do nastavených podmínek obvykle otevírá další kolo vyjednávání, které bývá výrazně složitější,“ vysvětluje.
Lola Florianová, Martina Neklapil a Denisa Chadim byly hostky podcastové série #FinŽeny. Akuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.