Cíl Xiaomi předstihnout Apple má trhliny. Výrobce mobilů propustí tisíce lidí

Čínský výrobce smartphonů Xiaomi propustí téměř deset procent zaměstnanců. Firma tak upřesnila informace hongkongského listu South China Morning Post (SCMP), který s odkazem na anonymní zdroje původně napsal, že propuštěno může být až 15 procent zaměstnanců. Informuje o tom dnes agentura Reuters.

Reklama

Podnik se tak připojuje k dlouhé řadě čínských technologických firem, které ruší pracovní místa kvůli dopadům pandemických opatření.

Firma už začala vyplácet kompenzace

Společnost Xiaomi koncem září podle hongkongského listu zaměstnávala 35 314 lidí. S rušením pozic už začala a dnes uvedla, že dotčení pracovníci obdrželi kompenzaci podle zákona. Místní čínská média a sociální sítě Weibo, Xiaohongshu a Maimai tento týden zaplavily zprávy o propouštění v Xiaomi.

Trh s mobilními hrami zřejmě vykáže pokles, poprvé v éře smartphonů Enjoy Trh s hrami pro mobilní zařízení v letošním roce zřejmě vykáže první pokles od začátku éry chytrých telefonů. Odvětví se nyní potýká s poklesem spotřebitelských výdajů, s růstem nákladů na reklamu a také s poklesem zájmu v souvislosti s koncem pandemie covidu-19. ČTK Přečíst článek

V pevninské Číně pro Xiaomi pracuje přes 32 tisíc lidí. Propouštění by se tak dotklo tisíců z nich, přičemž někteří do firmy nastoupili teprve při masivním náboru, který začal loni v prosinci. SCMP cituje příspěvky dotčených zaměstnanců v místních médiích a na čínských sociálních sítích Weibo, Xiaohongshu a Maimai.

Firmě Xiaomi ve třetím čtvrtletí kvůli pandemickým opatřením a slabší poptávce klesly tržby o 9,7 procenta. Příjmy z chytrých telefonů, které tvoří zhruba 60 procent celkového prodeje, meziročně klesly o 11 procent, uvedla firma. Hongkongský list připomíná, že firma si dala ambiciózní cíl sesadit do roku 2024 z pozice jedničky na trhu se smartphony americkou společnost Apple.

Apple nechce přijít o evropský trh. Chystá obří ústupky Evropské unii Zprávy z firem Začalo to jednotným nabíjecím kabelem USB-C, který Apple do svých zařízení začne instalovat nejpozději v roce 2024. A nyní se Apple odhodlal ještě k radikálnějšímu ústupku Evropské unii. Do svých zařízení vpustí alternativní obchody s aplikacemi, tvrdí agentura Bloomberg. sta Přečíst článek