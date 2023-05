Chytrý přístupový systém je nezbytností velkých firem

Elektronický přístupový systém je prvek, který by dnes neměl chybět v žádné velké firmě. Co si představit pod tímto pojmem, jaké výhody přináší a jak vám pomůže? Podrobnosti se dozvíte v článku níže.

Co je to přístupový systém?

Přístupové systémy jsou ideálním řešením pro monitoring pohybu vašich zaměstnanců a také případných návštěv v celém areálu firmy. Přístupový systém můžete navíc propojit i s docházkovým systémem, a tak si vystačíte pouze s jedním programem. Využití těchto moderních technologií pomůže zefektivnit chod celé společnosti, a proto by nemělo chybět v žádné větší ani menší firmě.

Biometrický, nebo čipový přístupový systém?

Biometrické přístupové systémy jsou rychlým a spolehlivým řešením pro identifikaci osob dle jejich charakteristik, nejčastěji na základě otisku prstu. V této souvislosti sice vyvstávají otázky z hlediska bezpečnosti a ochrany osobních dat, pokud si však pečlivě vyberete a ověříte dodavatele systému, nemusíte se obávat úniku biometrických dat ani dalších soukromých informací.

Čipový přístupový systém PR

Důležitou předností biometrického přístupového systému je, že eliminuje riziko vniknutí nepověřených osob do prostor firmy. Za nevýhodu můžeme považovat případný problém s identifikací osob, který nastává například u profesí se zvýšeným rizikem narušení kůže.

Čipové přístupové systémy jsou rovněž spolehlivým a bezpečným způsobem, se kterým budete mít svou firmu pod kontrolou. Tento systém je využíván zejména ve firmách, kde zaměstnanci pracují manuálně a často při pracovních činnostech využívají ochranných pomůcek. Zároveň u těchto povolání hrozí riziko porušení kůže, což pro čipový přístupový systém nepředstavuje problém.

Hlavní výhody přístupového systému

Výhodou a pro mnohé firmy také hlavním důvodem pro zavedení elektronického přístupového systému, je bezesporu bezpečnost. Terminál rozpozná osobu na základě čipu, otisku prstu nebo karty a povolaným osobám povolí vstup do určité části firmy. Pomocí přístupového terminálu lze individuálně vymezit každému zaměstnanci, do které části má vstup povolen a kam se naopak nedostane. To stejné platí v případě návštěv, pro které můžete zpřístupnit pouze určité místnosti nebo části firmy.

Elektronický přístupový systém také umožňuje nastavit časové rozpětí, ve kterém se určité místnosti automaticky zpřístupní nebo uzavřou. Můžete tak nastavit, že od určité večerní hodiny se vaši zaměstnanci již nedostanou dovnitř a ráno jim bude přístup opět udělen.

Ulehčete si práci s docházkovým systémem

Propojení elektronického přístupového systému s docházkovým systémem vám poskytne přehled o čase, kdy zaměstnanec přišel a odešel z práce. Pomůže tak v efektivní evidenci docházky i pracovní doby zaměstnanců, která je ze zákona povinná. Export podkladů do mzdových systémů navíc umožňuje snadné a rychlé zpracování podkladů pro mzdy zaměstnanců. To přispívá ke snížení administrativní zátěže, snižuje riziko chyb a šetří čas personalistům i mzdovým účetním.

