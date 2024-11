Další rána pro německý autoprůmysl. Bosch propustí tisíce zaměstnanců

Německý dodavatel automobilových součástek Robert Bosch hodlá zrušit až 5550 pracovních míst, zejména v Německu. Robert Bosch působí i v České republice. Zpráva o snižování pracovních míst je další známkou problémů v německém automobilovém průmyslu, který se v poslední době potýká se slabou poptávkou a levnější konkurencí z Číny, uvedla agentura Reuters.

Robert Bosch hodlá do konce roku 2027 zrušit 3500 pracovních míst v divizi Cross-Domain Computing Solutions, která má na starosti například automatizované řízení. Zhruba polovinu těchto pracovních míst plánuje zrušit v Německu. Dalších 750 pracovních míst by mělo v příštích letech zaniknout v továrně v německém městě Hildesheim a až 1300 pracovních míst chce firma zrušit v továrně v německém městě Schwäbisch Gmünd.

Závodní rada společnosti Bosch a odborový svaz IG Metall vyjádřily s plánovaným snižováním počtu zaměstnanců nesouhlas. „Vůči těmto plánům zorganizujeme odpor na všech úrovních,“ uvedl místopředseda závodní rady Frank Sell.

Společnost Robert Bosch podle svých internetových stránek zaměstnávala koncem loňského roku po celém světě téměř 430 tisíc lidí. V České republice je zastoupena několika firmami, které dohromady zaměstnávají přes 8000 lidí.

