Čeští zbrojaři už v Americe jen nehostují. Za miliardy si tam staví základny
Čeští zbrojaři už v USA nehrají jen roli dodavatelů z Evropy. Postupně se stávají součástí tamního obranného průmyslu. Podle ministra obrany Jaromíra Zůny investovaly české firmy ve Spojených státech 2,62 miliardy dolarů, tedy přibližně 55 miliard korun, a ve 12 amerických státech zaměstnávají více než 5000 lidí. Zůna to uvedl na Česko-americkém obranném a bezpečnostním fóru během své pracovní návštěvy Spojených států.
Největší českou stopu má v USA skupina CSG, která tam podle ministra investovala zhruba 2,1 miliardy dolarů a zaměstnává přes 4000 lidí. V roce 2022 získala italského výrobce střeliva Fiocchi, který má ve Spojených státech dvě továrny, a o dva roky později převzala amerického výrobce malorážové munice The Kinetic Group.
Americká armáda navíc nedávno udělila společnosti MSM North America, která patří do skupiny CSG, zakázku za 635 milionů dolarů, tedy asi 13,3 miliardy korun. Kontrakt zahrnuje návrh, výstavbu a zprovoznění komplexu na výrobu dělostřelecké munice ve státě Iowa.
Na americkém trhu působí také Colt CZ Group, která v roce 2021 převzala tradičního amerického výrobce střelných zbraní Colt. Skupina v USA zaměstnává přibližně 700 lidí. Další českou společností je PBS Velká Bíteš, která od loňského září provozuje v Georgii továrnu na proudové motory pro drony, střely s plochou dráhou letu a další bezpilotní systémy.
CSG se přes svou americkou společnost Federal Ammunition zapojila do vývoje nového protidronového systému SwarmShot. Ten má propojit speciální munici, lehký zbraňový modul a umělou inteligenci tak, aby skupina bezpilotních strojů dokázala ve vzduchu samostatně vyhledávat a ničit nepřátelské drony.
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Zprávy z firem
CSG se přes svou americkou společnost Federal Ammunition zapojila do vývoje nového protidronového systému SwarmShot. Ten má propojit speciální munici, lehký zbraňový modul a umělou inteligenci tak, aby skupina bezpilotních strojů dokázala ve vzduchu samostatně vyhledávat a ničit nepřátelské drony.
Největší potenciál je v munici a dronech
Největší potenciál pro další česko-americkou spolupráci vidí Zůna ve výrobě munice a střeliva, bezpilotních systémech a pohonných jednotkách. Příležitosti jsou podle něj také v technologiích s civilním i vojenským využitím, elektronickém boji nebo ochraně proti zbraním hromadného ničení.
Přínos českých zbrojařů pro americký obranný průmysl ocenil i náměstek amerického ministra obrany pro politiku Elbridge Colby, se kterým Zůna jednal v Pentagonu, uvedlo ministerstvo obrany. Hovořili mimo jiné o modernizaci české armády, obranných výdajích a americkém konceptu NATO 3.0, který předpokládá větší odpovědnost evropských spojenců za konvenční obranu.
Zůna Colbyho informoval o návrhu českého obranného rozpočtu na příští rok, který počítá se 191 miliardami korun.
Praha má podle šéfa Penta Real Estate Rudolfa Vacka obrovský prostor pro další výstavbu přímo uvnitř města. Největší potenciál vidí v brownfieldech, kde by se podle odhadů vešla plocha odpovídající celému Brnu, a také ve vyšší zástavbě v místech s dobrou dopravní dostupností. Metropole se podle něj musí přestat rozrůstat do okolní krajiny a lépe využívat území, která už má.
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Praha má podle šéfa Penta Real Estate Rudolfa Vacka obrovský prostor pro další výstavbu přímo uvnitř města. Největší potenciál vidí v brownfieldech, kde by se podle odhadů vešla plocha odpovídající celému Brnu, a také ve vyšší zástavbě v místech s dobrou dopravní dostupností. Metropole se podle něj musí přestat rozrůstat do okolní krajiny a lépe využívat území, která už má.
Češi se ukázali na největším americkém veletrhu
Součástí ministrovy návštěvy byl také obranný veletrh AUSA ve Washingtonu. Skupina CSG se na něm letos poprvé představila se samostatným stánkem a ve venkovní expozici vystavila vojenský nákladní automobil Tatra Force. Na veletrhu se prezentovala rovněž společnost Colt CZ Group.
Zůna si prohlédl také expozice amerických zbrojních společností, mimo jiné Bell Textron, která vyrábí vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z Viper používané českou armádou.
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Hackeři dokázali na dálku proměnit mrazáky francouzských supermarketů v topení a způsobili škody za miliony eur. Případ ukazuje, jak zranitelná je stále propojenější civilizace a jak málo někdy stačí k narušení systémů, které považujeme za samozřejmé, píše ve svém komentáři analytik a bývalý ředitel Transparency International ČR David Ondráčka.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.