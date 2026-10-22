Strnad už nemá proti sobě jen Materovy. Do Tatry vstupuje zbrojařská rodina Drdů
Kopřivnická Tatra má nového spolumajitele. Do tradičního výrobce nákladních vozidel vstoupila zbrojařská skupina STV Invest rodiny Drdů, která nepřímo získala 17,5procentní podíl. Investice přichází v době, kdy automobilku provázejí spory mezi dosavadními akcionáři. O jejím dalším směřování tak budou nyní jednat tři významné české podnikatelské skupiny.
Zbrojařská skupina STV Invest dokončila vstup do kopřivnické automobilky Tatra Trucks. Od ostravské skupiny Promet Group rodiny Materových odkoupila poloviční podíl ve společnosti Promet Tools, která vlastní 35 procent akcií Tatry. STV Invest tak získala nepřímý ekonomický podíl odpovídající 17,5 procenta automobilky. Cenu transakce firmy nezveřejnily.
Obchod byl dokončen po schválení Evropskou komisí. Většinovým akcionářem Tatry zůstává holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, který vlastní 65 procent akcií. Zbývajících 35 procent nadále drží Promet Tools, nyní společně vlastněná skupinami Promet Group a STV Invest.
Tatra Trucks se obává, že plánovaný vstup STV Invest do její vlastnické struktury může ohrozit její postavení v obranném průmyslu. Podle automobilky nejde jen o akcie, ale hlavně o přístup k neveřejným cenám, technickým údajům, výrobním kapacitám a strategickému know-how. Evropskou komisi proto žádá o důkladný přezkum.
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Zprávy z firem
Tatra Trucks se obává, že plánovaný vstup STV Invest do její vlastnické struktury může ohrozit její postavení v obranném průmyslu. Podle automobilky nejde jen o akcie, ale hlavně o přístup k neveřejným cenám, technickým údajům, výrobním kapacitám a strategickému know-how. Evropskou komisi proto žádá o důkladný přezkum.
Tři silní hráči u jednoho stolu
Vstup nového investora mění poměry mezi spolumajiteli automobilky, která je významným výrobcem nákladních vozidel pro civilní i vojenské využití. Nyní budou rozhodující jednání o budoucí spolupráci akcionářů.
„Nyní nás čekají jednání se skupinou CSG o budoucím fungování automobilky v tomto novém složení akcionářů. Dohodu všech akcionářů, která prospěje Tatře, považujeme za současnou prioritu,“ uvedli ve společném prohlášení generální ředitelka Promet Group Denisa Materová a spolumajitel a předseda správní rady STV Invest Martin Drda.
Podle obou zástupců získává Tatra dalšího kapitálově silného partnera z obranného průmyslu, což může otevřít nové možnosti jejího rozvoje.
„Naším společným cílem je, aby Tatra zůstala stabilním zaměstnavatelem, rozvíjela spolupráci s dodavateli v regionu a vytvářela přidanou hodnotu v Kopřivnici i pro Českou republiku,“ doplnili Materová s Drdou.
Kopřivnické automobilce Tatra Trucks se v roce 2025 výrazně dařilo. Čistý zisk jí meziročně vzrostl téměř desetinásobně na 185,7 milionu korun a tržby překročily deset miliard. Celá skupina Tatra Trucks se navíc dostala ze ztráty do zisku téměř 385 milionů korun.
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Zprávy z firem
Kopřivnické automobilce Tatra Trucks se v roce 2025 výrazně dařilo. Čistý zisk jí meziročně vzrostl téměř desetinásobně na 185,7 milionu korun a tržby překročily deset miliard. Celá skupina Tatra Trucks se navíc dostala ze ztráty do zisku téměř 385 milionů korun.
Akcionářské spory komplikují soužití od roku 2024
Vstup STV Invest přichází po období napětí mezi dosavadními vlastníky Tatry. CSG a Promet Group se společně podílejí na jejím vlastnictví od roku 2013, kdy automobilku získaly v dražbě a pomohly ji vyvést z krize.
Před dvěma lety však mezi nástupci původních akcionářů propukly spory. Připojení třetí podnikatelské skupiny tak otevírá novou kapitolu ve vlastnických vztazích. Zda povede k uklidnění situace a dohodě o dlouhodobém směřování Tatry, ukážou až následující jednání.
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Automobilka mezitím pokračuje ve výrobě sériových nákladních vozidel i speciálních automobilů na zakázku. V kopřivnickém závodě zaměstnává více než 1800 lidí.
V loňském roce vyrobila 1349 vozů a prodala jich 1337. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 4,2 procenta na 10,08 miliardy korun. Čistý zisk se zvýšil téměř desetinásobně na 185,7 milionu korun.
Hospodářské výsledky ukazují rostoucí ziskovost automobilky, jejíž další rozvoj bude záviset také na shodě vlastníků o investicích a výrobní strategii.
Menšinový akcionář automobilky Tatra Trucks, skupina Promet, zablokoval na páteční valné hromadě navýšení základního kapitálu firmy, které je klíčové pro chystané miliardové investice. V tiskových prohlášeních to uvedli představitelé Tatry a jejího většinového akcionáře, skupiny Czechoslovak Group (CSG). Promet Group reagovala, že odmítla navýšení základního kapitálu o 2,7 miliardy korun, protože k tomu vedení Tatry neposkytlo podklady.
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Zprávy z firem
Menšinový akcionář automobilky Tatra Trucks, skupina Promet, zablokoval na páteční valné hromadě navýšení základního kapitálu firmy, které je klíčové pro chystané miliardové investice. V tiskových prohlášeních to uvedli představitelé Tatry a jejího většinového akcionáře, skupiny Czechoslovak Group (CSG). Promet Group reagovala, že odmítla navýšení základního kapitálu o 2,7 miliardy korun, protože k tomu vedení Tatry neposkytlo podklady.
Za novým investorem stojí další významná zbrojařská rodina
STV Invest rodiny Drdů patří mezi významné tuzemské společnosti působící v obranném průmyslu. Její podnikání zahrnuje zejména výrobu munice, modernizaci a generální opravy těžkých vojenských vozidel. Skupina provozuje výrobní závody v Česku a na Slovensku a zaměstnává více než 1400 lidí.
Promet Group rodiny Materových sdružuje přes 40 společností působících ve strojírenství, metalurgii a inženýrství. Zaměstnává více než 4000 lidí a její průmyslové závody se nacházejí především na Moravě, ale také v zahraničí.
Největším akcionářem Tatry nadále zůstává CSG Michala Strnada. Zbrojařský a strojírenský holding zaměstnává přes 14 tisíc lidí a má výrobní závody v Evropě, Spojených státech i Indii.
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
CSG rozšiřuje výrobu v Kopřivnici. Investuje 49,7 milionu eur a nabere stovky lidí
Zprávy z firem
Průmyslová skupina CSG výrazně rozšíří výrobu pozemní vojenské techniky v Kopřivnici. Během následujících tří let investuje 49,7 milionu eur do nových hal, technologií a administrativního zázemí. V areálu Tatra Defence vznikne 14 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch a rozvoj doprovodí nábor stovek zaměstnanců.
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