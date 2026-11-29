Nejživější trh s byty nemá Praha, ale Karlovarsko. Moravskoslezsko je v obrátkovosti na polovině
Nejvíc peněz se při prodeji bytů točí v Praze, nejčileji se jimi ale obchoduje na Karlovarsku. Analýza uzavřených kupních smluv ukazuje, jak odlišné jsou regionální realitní trhy.
Celkem 222 930 převodů nemovitostí v souhrnné hodnotě 880,9 miliardy korun bylo v Česku realizováno za sledovaných 12 měsíců, přičemž největší díl finančního objemu připadl na byty. Vyplývá to z dat společnosti CEMAP – cenové mapy, která byla prezentována na druhém Realitním fóru ČR a ze kterých vychází nová analýza projektu Realiťák roku. Na rozdíl od běžných statistik, jež sledují především nabídkové ceny, pracuje analýza s hodnotou a počtem skutečně uzavřených obchodů na základě kupních smluv.
Převody bytů dosáhly hodnoty 336,9 miliardy korun, následovaly domy se 181,5 miliardy korun. Byty a domy tak společně představují 96 852 převodů v hodnotě 518,4 miliardy korun, tedy přibližně 58,8 procenta hodnoty všech sledovaných kategorií. Z hlediska samotného počtu převodů nicméně vedou pozemky, kterých bylo převedeno 90 720, jejich souhrnná hodnota ovšem dosáhla jen 126 miliard korun. Na ostatní nemovitosti připadlo 16 734 převodů za 167,5 miliardy korun a na kombinované převody, které zahrnují více nemovitostí z různých kategorií, 18 624 převodů za 69 miliard korun.
Růst cen starších bytů ve třetím čtvrtletí oproti první polovině roku zpomalil. Mezičtvrtletně zdražily v průměru o procento a meziročně o desetinu. Metr čtvereční se tak v průměru prodával za 86 538 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo, kterou má ČTK k dispozici. Oproti druhému čtvrtletí starší byty zdražily nejvýrazněji v Hradci Králové, a to o tři procenta. O 14 procent pak meziročně zdražily v Ústí nad Labem, kde se ale za čtvrtletí jejich ceny snížily o čtyři procenta.
Zdražování bytů zpomaluje jen na papíře, Hradec Králové a Ústí nad Labem ukazují, že regiony se rozjely
Reality
Růst cen starších bytů ve třetím čtvrtletí oproti první polovině roku zpomalil. Mezičtvrtletně zdražily v průměru o procento a meziročně o desetinu. Metr čtvereční se tak v průměru prodával za 86 538 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo, kterou má ČTK k dispozici. Oproti druhému čtvrtletí starší byty zdražily nejvýrazněji v Hradci Králové, a to o tři procenta. O 14 procent pak meziročně zdražily v Ústí nad Labem, kde se ale za čtvrtletí jejich ceny snížily o čtyři procenta.
„Když chceme rozumět skutečné velikosti realitního trhu, nestačí sledovat jen průměrnou cenu za metr čtvereční. Musíme zároveň vědět, kolik převodů reálně proběhlo, jaká je jejich hodnota a jak se tato aktivita liší podle typu nemovitosti i regionu,“ uvedl Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz.
Výrazná koncentrace finanční hodnoty je patrná zejména na bytovém trhu. Na Prahu připadá 24,4 procenta celkového počtu realizovaných prodejů bytů v Česku, její podíl na finanční hodnotě těchto prodejů nicméně dosahuje 39,3 procenta. Hlavnímu městu tak patří zhruba každý čtvrtý prodaný byt, z hlediska peněz však de facto téměř dvě pětiny celého sledovaného bytového trhu, přičemž rozdíl mezi oběma podíly činí 14,9 procentního bodu.
Postavit tisíc bytů ještě neznamená vytvořit městskou čtvrť. Developer Corwin chce na více než pěti hektarech ve Vysočanech vybudovat místo, kde se nebude jen bydlet, ale také nakupovat, chodit do kavárny, školky nebo posedět ve vnitrobloku. Na projektu Dvory Vysočany spolupracuje s českým studiem OVA a dánskými Gehl Architects. „Když si kupujete byt, nekupujete jen byt. Kupujete si s ním i celou čtvrť,“ říká country manažer Corwinu pro Česko Jakub Dobrý.
Místo garáží kavárny a obchody. Ve Vysočanech roste čtvrť s více než tisícovkou bytů
Reality
Postavit tisíc bytů ještě neznamená vytvořit městskou čtvrť. Developer Corwin chce na více než pěti hektarech ve Vysočanech vybudovat místo, kde se nebude jen bydlet, ale také nakupovat, chodit do kavárny, školky nebo posedět ve vnitrobloku. Na projektu Dvory Vysočany spolupracuje s českým studiem OVA a dánskými Gehl Architects. „Když si kupujete byt, nekupujete jen byt. Kupujete si s ním i celou čtvrť,“ říká country manažer Corwinu pro Česko Jakub Dobrý.
Ostatně výrazný je i rozdíl v průměrné hodnotě prodaného bytu. Zatímco v Praze dosáhla 8,36 milionu korun, v Ústeckém kraji to bylo 2,32 milionu korun, tedy přibližně 3,6krát méně. Autoři analýzy nicméně upozorňují, že jde o aritmetické průměry různých prodaných nemovitostí, nikoli o porovnání stejně velkých bytů ve shodném technickém stavu.
Zcela jiné pořadí nabízí pohled na obrátkovost, tedy na počet prodaných bytů v poměru k velikosti obydleného bytového fondu. V tomto ohledu se do čela dostává Karlovarský kraj, kde na tisíc obydlených bytů připadá 31,2 realizovaného prodeje. Druhá je Praha s hodnotou 27,2, třetí Středočeský kraj s 24,2 prodeje, následovaný Jihomoravským krajem s 22,7, Ústeckým s 22,2 a Plzeňským s 21,7 prodeje.
Na opačném konci srovnání stojí Moravskoslezský kraj s hodnotou 15,6, takže v Karlovarském kraji byla zaznamenána dvojnásobná intenzita převodů. Těsně před Moravskoslezským krajem skončily Jihočeský kraj a Vysočina, shodně se 17,8 prodeje na tisíc obydlených bytů. Ukazatel nicméně neznamená, že se v Karlovarském kraji prodává absolutně nejvíce bytů, ani že tam prodej trvá polovinu času, neboť neměří dobu potřebnou k prodeji ani cenový vývoj.
„Pro veřejnost je důležité vidět, že český realitní trh není jeden stejný trh. Cena, dostupnost i četnost prodejů se region od regionu liší. Kvalitní makléř musí tyto rozdíly umět vysvětlit a převést je do realistického doporučení pro konkrétní nemovitost,“ upozornila Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
V této souvislosti autoři analýzy akcentují, že pro prodávajícího není rozhodující celostátní objem trhu, ale skutečné prodejní ceny srovnatelných nemovitostí a aktuální konkurence v jeho lokalitě. Kupující by pak měl vedle samotné ceny posuzovat také technický a právní stav nemovitosti, možnosti financování a dlouhodobé náklady na bydlení.
Údaje se vztahují ke sledovanému dvanáctiměsíčnímu období, jehož přesné počáteční a koncové datum však v dostupném souhrnu prezentace uvedeno není. Výsledky proto podle autorů nelze automaticky označovat za statistiku kalendářního roku 2026. Projekt Realiťák roku, který probíhá v devátém ročníku, se zaměřuje na hodnocení realitních makléřů a jejich vzdělávání, na jeho datovém obsahu se podílejí portál Reality.iDNES.cz a společnost CEMAP.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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