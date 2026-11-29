Biohacking: Pilulky na mládí bez důkazů. Doplňky NAD+ zvedají hladinu, ne délku života
Doplňky NR a NMN slibovaly zpomalení stárnutí díky vyšší hladině NAD+. Nové studie však ukazují, že NAD+ v krvi s věkem neklesá a u Parkinsonovy nemoci suplementace dokonce zklamala.
NAD+ je koenzym, který každá buňka těla potřebuje pro buněčný energetický metabolismus. Podílí se také na fungování enzymů zapojených do opravy DNA a dalších důležitých buněčných procesů. Jeho prekurzory, především nikotinamid ribosid (NR) a nikotinamid mononukleotid (NMN), patří mezi nejoblíbenější doplňky stravy v komunitě zaměřené na biohacking a dlouhověkost. Předpokládalo se, že s věkem hladina NAD+ klesá a když ji doplníme pomocí látek odvozených od vitaminu B3, zpomalíme tím stárnutí. Letošní rok ale přinesl několik studií, které tento předpoklad zpochybnily.
Monolaurin, který se přirozeně vyskytuje v mateřském mléce, v laboratoři brzdí růst bakterií včetně kmenů odolných vůči antibiotikům, ale i kvasinek a některých virů. Zda jako doplněk stravy skutečně posiluje obranyschopnost, však zatím jasné není.
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Monolaurin, který se přirozeně vyskytuje v mateřském mléce, v laboratoři brzdí růst bakterií včetně kmenů odolných vůči antibiotikům, ale i kvasinek a některých virů. Zda jako doplněk stravy skutečně posiluje obranyschopnost, však zatím jasné není.
Teorie o poklesu NAD+ s věkem se začala rozvíjet zhruba před dvaceti lety. Vycházela především ze studií na kvasinkách, červech a myších, v nichž zvýšení hladiny této molekuly v některých případech prodlužovalo život. Předpoklad, že NAD+ s věkem klesá, se postupně stal jedním ze základních pilířů výzkumu dlouhověkosti. Největší pozornost vzbudila práce z roku 2016, v níž dostávaly staré myši nikotinamid ribosid. Lépe se jim obnovovaly svalové kmenové buňky, zpomalilo se stárnutí kmenových buněk nervové a pigmentové tkáně a myši žily déle.
Součástí teorií o zpomalení stárnutí byla také myšlenka, že zvyšování NAD+ může napodobovat některé účinky omezení kalorií. NAD+ je totiž nezbytný pro činnost sirtuinů, enzymů, které se podílejí na buněčných drahách spojovaných mimo jiné s metabolickými účinky kalorické restrikce. Kalorická restrikce, tedy dlouhodobé snížení energetického příjmu bez podvýživy, patří k nejlépe prozkoumaným zásahům, které v pokusech na zvířatech prodlužují délku života a zlepšují některé ukazatele metabolického zdraví. U lidí studie ukazují příznivé změny například v citlivosti na inzulin, krevním tlaku a některých ukazatelích kardiometabolického rizika, zatím však nemáme důkaz, že by kalorická restrikce přímo prodlužovala lidský život. Neznamená to ani, že samotné zvýšení NAD+ reprodukuje všechny její účinky.
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První lidské studie ukázaly, že NR a NMN dokážou zvýšit hladinu NAD+ v krvi, a naznačily také možné pozitivní účinky na některé ukazatele zdraví, například krevní tlak, svalovou sílu a pohyblivost. Významný obrat však přinesla letošní studie, ve které analýza sedmi skupin s celkem 303 účastníky ukázala, že hladina NAD+ v celé krvi zůstává s věkem stabilní. Zvýšila se sice po podávání NR, jak se očekávalo, ale neukázalo se, že by mohla sloužit jako ukazatel biologického věku.
To ovšem neznamená, že NAD+ neklesá v jiných tkáních, měření v krvi totiž nemusí odrážet jeho hladinu v celém organismu. Ale ani pokles NAD+ v tkáních organismu nemusí automaticky znamenat rychlejší stárnutí. Studie z roku 2025 ukázala, že ani snížení jeho hladiny v kosterním svalstvu myší přibližně o 85 procent nevedlo ke zhoršení svalové struktury, síly nebo výkonnosti. Jde o výzkum na zvířatech, jeho výsledky však zpochybňují jednoduchou souvislost mezi poklesem NAD+ a úbytkem svalové funkce.
Souhrnné analýzy zatím přinášejí nejednotné výsledky a ani novější studie u starších dospělých nepotvrdila, že by výrazné zvýšení hladiny NAD+ vedlo ke zlepšení sledovaných zdravotních ukazatelů. Nejvýraznější zklamání přinesla studie NOPARK, do níž bylo zařazeno 410 lidí s časnou Parkinsonovou nemocí. Po dobu 52 týdnů dostávali 500 mg NR dvakrát denně nebo placebo. Celkové skóre hodnotící příznaky nemoci se ve skupině s NR zhoršilo, zatímco u placeba se mírně zlepšilo.
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NR tedy nepřinesl očekávaný přínos a některé výsledky, zejména v oblasti nemotorických příznaků, dopadly hůře než u placeba. Studie zároveň potvrdila, že NR zvyšuje metabolismus NAD+, tento účinek se však nepromítl do zpomalení nemoci. Autoři proto nedoporučují jeho užívání u Parkinsonovy nemoci mimo kontrolované klinické studie.
NR a NMN tedy prokazatelně zvyšují hladinu NAD+ v krvi, ale zatím nemáme přesvědčivé důkazy, že tím prodlužují život nebo zpomalují stárnutí. Předchozí nadšení ze suplementace NR a NMN se postupně snižuje spolu se studiemi, které neukazují zázračnost předpokládaných účinků.
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