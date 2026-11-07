Drony mění válku. Miliardy ale dál tečou do tanků a raket. Těží z toho i Češi
Drony ovládají záběry z bojišť, tradiční zbrojovky však o zakázky nepřicházejí. Armády dál objednávají tanky, rakety i munici a současně potřebují technologie, které je ochrání před novými hrozbami. Výsledkem je další byznys pro zavedené výrobce. Růst hlásí také české skupiny CSG a Colt CZ.
Představa, že levné drony pošlou tanky a další drahou vojenskou techniku do výslužby, zatím ve výsledcích zbrojovek nenachází oporu. Jak upozorňuje CNBC, největším americkým a evropským výrobcům dál rostou tržby i objednávky na konvenční výzbroj. Nové technologie jim navíc otevírají další trh. Armády potřebují senzory, elektroniku a systémy, které dokážou drony odhalit a zničit.
Zavedení výrobci tak mohou vydělávat na obou stranách proměny válčení. Dodávají tradiční techniku a zároveň vybavení, bez něhož se na moderním bojišti stále obtížněji obejde. Podle analytiků Morningstar drony tanky a další vojenské prostředky především proměňují a zapojují je do propojených bojových sítí.
Tanky do šrotu? Objednávky říkají něco jiného
Americký Lockheed Martin vykázal ve třetím čtvrtletí růst tržeb v raketovém byznysu o 24 procent, zatímco RTX získala mnohamiliardové kontrakty na zavedené raketové systémy. Německému Renku se za prvních devět měsíců roku zvýšily objednávky v divizi vojenských vozidel o 46 procent. Zájem armád o tradiční výzbroj tak zůstává silný.
Skupina CSG si dál upevňuje pozici na americkém obranném trhu. Její společnost MSM North America se dostala mezi vybrané dodavatele americké armády, kteří budou moci soutěžit o modernizaci sedmi muničních závodů. Pětiletý program má celkový finanční strop zhruba 4,2 miliardy dolarů, samotné zařazení do něj ale ještě negarantuje konkrétní zakázky.
CSG se dostala mezi dodavatele americké armády. Ve hře je program za 4,2 miliardy dolarů
Zprávy z firem
Skupina CSG si dál upevňuje pozici na americkém obranném trhu. Její společnost MSM North America se dostala mezi vybrané dodavatele americké armády, kteří budou moci soutěžit o modernizaci sedmi muničních závodů. Pětiletý program má celkový finanční strop zhruba 4,2 miliardy dolarů, samotné zařazení do něj ale ještě negarantuje konkrétní zakázky.
Ještě výraznější růst zaznamenaly některé obory propojující klasickou techniku s moderní elektronikou. Hensoldtu vzrostly tržby v optoelektronice o 52 procent, přičemž podle finančního ředitele Christiana Ladurnera velká část růstu souvisí právě s tanky a obrněnými vozidly. Divize protivzdušné obrany Rheinmetallu, zahrnující také systémy proti dronům, zvýšila tržby o 63 procent. Celá skupina přesto kvůli zpožděným projektům snížila celoroční výhled.
Nová hrozba, další zakázky
Pro armády znamená nástup dronů další nároky na obranu. Musejí se připravovat na širokou škálu hrozeb od malých bezpilotních strojů až po balistické rakety. Ladurner pro CNBC uvedl, že trh protivzdušné obrany roste přibližně o pětinu ročně, přesto do něj stále neproudí dostatek investic.
Podle CNBC plánuje NATO v příštích pěti letech investovat do schopností boje proti dronům přes 40 miliard dolarů. Pro zbrojovky tak technologická revoluce nemusí znamenat ztrátu dosavadního byznysu. Vedle dodávek samotných zbraní vzniká poptávka po jejich ochraně a modernizaci.
České zbrojovky rostou také
Sílu poptávky dokládají i výsledky českého obranného průmyslu. Skupina CSG v prvním pololetí 2026 zvýšila tržby o 17,2 procenta na 3,25 miliardy eur. V segmentu Defence Systems rostly o 27 procent a skupinový provozní zisk před odpisy a zdaněním dosáhl 784 milionů eur. Největší podíl nasmlouvaných zakázek přitom měla oblast pozemní techniky, což podle firmy ukazuje, že její byznys stojí stále více i na jiných oborech než na munici.
Colt CZ za stejné období zvýšil výnosy o 44,2 procenta na 15,9 miliardy korun a čistý zisk o 72,7 procenta na 1,6 miliardy. Vedle růstu dodávek ozbrojeným složkám pomohlo také začlenění společností Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power. Samotný segment palných zbraní zvýšil výnosy o 37,4 procenta na osm miliard korun. Výnosy z munice naopak o pět procent klesly, její ziskovost se však zlepšila. Ani v Česku tedy nejde o plošný růst všech částí zbrojařského byznysu.
Investoři váhají, Evropa musí doplňovat výzbroj
Silná poptávka přesto neznamená bezproblémový růst akcií. Investory znervózňují zpožděné projekty, rušené kontrakty i otázka, zda výrobci zvládnou slíbené dodávky. Podle CNBC přibyly po vítězství demokratů v amerických kongresových volbách také obavy ze slabšího růstu vojenských výdajů USA.
Analytici však dál vidí evropské přezbrojování jako dlouhodobý proces. Kontinent dohání roky nedostatečných investic a řeší nejistotu kolem amerických bezpečnostních záruk i dalšího postupu Ruska. Podle analytičky Morningstar Loredany Muharremiové by proto ani silnější podpora Washingtonu neměla evropské výdajové plány zásadně změnit. „K odstranění mezer v evropské vojenské kapacitě a vybudování průmyslové kapacity, kterou Evropa potřebuje k odstrašení Ruska, jsou zapotřebí roky investic,“ uvedla pro CNBC.
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