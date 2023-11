Český průmysl šlápl na brzdu. Dařilo se aspoň pozemní výstavbě

Průmysl v Česku zrychlil v září meziroční pokles na pět procent ze srpnových 1,7 procenta. Je to třetí pokles v řadě. Meziměsíčně se průmyslová výroba snížila o 1,8 procenta, informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Hodnota nových zakázek pro český průmysl podle statistiků ve srovnání s loňským zářím spadla o 5,2 procenta.

S poklesem produkce se v září potýkal průmysl napříč všemi odvětvími. „K pětiprocentnímu meziročnímu poklesu produkce nejvíce přispěla výroba elektřiny a plynu, výroba strojů a zařízení a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků,” uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Výsledek v energetice ovlivnily plánované odstávky v elektrárnách a mimořádně teplé počasí. Snížená poptávka ze stavebnictví nadále ovlivňovala produkci stavebních hmot nebo plastových výrobků pro stavebnictví, uvedli statistici. Meziročně se produkce zvýšila jen ve farmaceutickém, nápojovém a oděvním průmyslu a velmi mírně v ostatním zpracovatelském průmyslu.

Vzrostla alespoň stavební výroba, meziročně o 1,7 procenta, přičemž předtím dva měsíce klesala. Dařilo se pozemnímu stavitelství, což jsou stavby budov, i inženýrské produkci, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí. Pozemní stavby zaznamenaly meziroční růst o 2,2 a inženýrské o 0,5 procenta.

Propad tuzemské poptávky

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v září ve sledovaných průmyslových odvětvích klesla meziročně o 5,2 procenta. Objednávky ze zahraničí se snížily o 1,5 procenta, tuzemské zakázky klesly o 12,2 procenta. „Podobně jako u produkce se pokles týkal většiny sledovaných odvětví,” uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová

Nové zakázky v září přibyly pouze ve farmaceutickém a oděvním průmyslu, velmi mírný meziroční růst zaznamenala výroba motorových vozidel. Naopak největší pokles hodnoty objednávek statistici zjistili u výrobců počítačů, elektronických a optických přístrojů, ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství a rovněž ve výrobě strojů a zařízení.

Ve srovnání se srpnem ale byla hodnota nových zakázek v českém průmyslu vyšší. Meziměsíční stoupla o 3,4 procenta.

Zahraniční obchod Česka skončil v září přebytkem 12,8 miliardy korun, což byl meziročně o 25,3 miliardy lepší výsledek. Ke zlepšení bilance přispěl zejména nižší schodek obchodu s ropou a zemním plynem.

Mzdy ještě rostly

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se oproti loňskému září snížil o 2,2 procenta. Jejich průměrná hrubá nominální mzda vzrostla o 7,2 procenta.

Za první tři čtvrtletí letošního roku se průmyslová produkce v Česku meziročně snížila o 0,3 procenta. Zatímco v prvních dvou kvartálech průmysl zaznamenal mírný růst, ve třetím čtvrtletí jeho výkon začal zpomalovat. V prvním čtvrtletí produkce průmyslu vzrostla o 1,2 procenta, ve druhém čtvrtletí o 1,1 procenta. Ve třetím čtvrtletí se produkce meziročně snížila o 3,3 procenta, uvedl ČSÚ v komentáři k výsledkům. „Naprostá většina průmyslových odvětví zaznamenala pokles produkce, v řadě odvětví sílil nedostatek poptávky,” konstatovali statistici.

