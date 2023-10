Rafaj: Vláda má 727 dní na to, aby udržela konkurenceschopné Česko

Svaz průmyslu a dopravy v úterý na sněmu představil šest neodkladných úkolů, které by podle něj měla vláda Petra Fialy (ODS) zvládnout do konce mandátu za dva roky. Mezi úkoly je například zajištění dlouhodobě konkurenceschopné ceny energií pro český průmysl ve srovnání s okolními zeměmi, umožnění jednoduchého efektivního zaměstnávání pracovníků ze zahraničí či zajištění podpory daňovým odpočtům na výzkum a vývoj.

Prezident svazu Jan Rafaj v úterý symbolicky odstartoval odpočet 727 dní do sněmu v roce 2025, kdy svaz zhodnotí, co se v uplynulém volebním období podařilo. Premiér výzvu svazu čítající šest neodkladných úkolů přijal s tím, že je sportovec a rád vítězí.

„Vláda je právě přibližně v polovině svého mandátu, i proto jsme udělali bilanci její dosavadní práce. Ve spolupráci s členskými firmami Svazu jsme vládě představili prioritní úkoly splnitelné do konce volebního období v šesti oblastech, které jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu, ale i pro jeho další rozvoj,“ uvedl Rafaj.

Čas na změnu

Jednotlivé body přítomným ministrům představili zástupci svazu v bloku pojmenovaném Konkurenceschopné Česko - čas na změnu. Kromě zajištění konkurenceschopnosti, zaměstnávání cizinců či daňových odpočtů na výzkum a vývoj chce svaz po vládě, aby podpořila klientský přístup finančních úřadů, zajistila aktivní pomoc firmám se zapojením do poválečné obnovy Ukrajiny či řešila kroky k zavedení eura.

Průmyslové podniky se také obávají, že nový zákon o kybernetické bezpečnosti a mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce udusí podnikatelské prostředí. Požadují rovněž přijetí dřeva jako strategické suroviny a podporu využívání obnovitelných surovin ve veřejných zakázkách.

„Odstartovali jsme symbolický odpočet do Sněmu 2025, který proběhne pravděpodobně po dalších sněmovních volbách. Vnímáme toto období jako čas na změnu. Přicházíme s konkrétními návrhy a chceme být vládě partnerem. Důležité ale bude mít pro změny nakloněnou i opozici. To nejhorší, co se nám může stát, by bylo náhlé otočení kormidla,“ dodal prezident svazu.

Premiér Fiala poděkoval za pochvalné body a ocenění některých kroků vlády a výzvu svazu přijal. Spolupráci se svazem ocenil jako konstruktivní s tím, že na základních cílech se s ním shoduje.

Sněm Svazu průmyslu a dopravy se tradičně koná v první den Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV). Ten na brněnském výstavišti začal dnes, potrvá do pátku. Představí se na něm 1312 firem ze 43 zemí, MSV spolu s veletrhy Transport a logistika, Envitech a Woodtec obsadily deset pavilonů.