Lososi na předplatné zabodovali. V první desítce žebříčku Deloitte má Česko čtyři firmy
Ryby může na Aljašce lovit jen pár týdnů v roce. Díky předplatnému ale česká firma Alaskan Fisherman už před sezonou ví, kolik lososů a tresek si zákazníci žádají. Za čtyři roky jí tržby vzrostly o 9 667 procent. V žebříčku nejrychleji rostoucích technologických firem střední Evropy ji předstihla jediná společnost. Do první desítky se z Česka dostaly také ULLMANNA, Dronetag a Oddin.gg.
Když rybáři Alaskan Fisherman vyplouvají na moře, mají už poměrně přesnou představu, pro koho loví. Česká společnost prodává divoké aljašské lososy a tresky přes vlastní předplatitelskou platformu. Podle objednávek plánuje, kolik ryb potřebuje na období do příští sezony. Sama pak řídí celou cestu úlovku až ke dveřím zákazníka. Ryby hned po výlovu zpracuje, vakuově zabalí a šokově zmrazí. Tímto způsobem už dodala přes 1,4 milionu porcí.
„Rybolov na Aljašce je nevyzpytatelný a lovit můžeme jen pár týdnů v roce, takže nikdy přesně nevíme, kolik ryb ulovíme. Předplatné nám dává přesnější odhad, kolik toho máme nalovit, a umožňuje nám rezervovat dodávku ryb pro naše zákazníky až do další sezony. Náš růst proto stojí víc na datech a logistice než na samotném rybolovu,“ říká šéf Alaskan Fisherman Dan Erlebach.
Pět let vyhrávaly české firmy. Letos je předběhla Litva
Výsledky 27. ročníku žebříčku Deloitte Technology Fast 50 Central Europe vyhlásila společnost Deloitte ve čtvrtek večer v Praze. Alaskan Fisherman překonala pouze litevská firma Pulsetto, které za čtyři roky vzrostly tržby o 20 679 procent. Společnost z Vilniusu vyrábí nositelné zařízení určené ke zvládání stresu a zlepšení spánku. Ještě loni soutěžila mezi mladými firmami a vyhrála kategorii Companies to Watch.
Chybějící nástupce byl jedním z hlavních důvodů prodeje potravinářské firmy PAC Hořovice. Velké skupiny dál nakupovaly za hranicemi. Dr. Max rozšířil síť v Itálii a Penta oznámila převzetí slovenské zdravotní pojišťovny. Celkem ale ve třetím čtvrtletí podle Deloitte ubylo obchodů s českou stopou na 77, o jedenáct méně než před rokem.
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Zprávy z firem
Chybějící nástupce byl jedním z hlavních důvodů prodeje potravinářské firmy PAC Hořovice. Velké skupiny dál nakupovaly za hranicemi. Dr. Max rozšířil síť v Itálii a Penta oznámila převzetí slovenské zdravotní pojišťovny. Celkem ale ve třetím čtvrtletí podle Deloitte ubylo obchodů s českou stopou na 77, o jedenáct méně než před rokem.
Pulsetto ukončilo pětiletou sérii českých vítězství. V letech 2021 až 2023 vyhrála třikrát za sebou společnost FTMO, což se žádné jiné firmě v historii žebříčku nepodařilo. Z ročníku 2021 drží také rekord v růstu tržeb, a to 39 432 procent. V následujících dvou ročnících zvítězila česká Oddin.gg, která se i letos udržela v první desítce.
V Opavě naučili stroj poznat plevel. Rozhodne se za 15 milisekund
Druhou nejvýše postavenou českou firmou je opavská ULLMANNA. S růstem o 3 812 procent obsadila páté místo. Její 3D kamery na zemědělských strojích ve dne i v noci rozpoznají jednotlivé rostliny a určí, kde přesně vyrůstají z půdy. Umělá inteligence pak podle firmy během 15 milisekund rozhodne, kam má zamířit nůž. Stroj tak dokáže odstranit plevel bez herbicidů.
Deváté místo získal Dronetag s růstem o 1 634 procent. Jeho zařízení dokážou za letu identifikovat dron a zjistit, komu patří. Využívají je úřady, záchranáři i správci kritické infrastruktury. Desítku uzavírá s růstem o 1 514 procent Oddin.gg, jejíž technologie využívají sázkové kanceláře po celém světě při vypisování kurzů na esport i při řízení rizik.
Česko má v padesátce deset firem, Polsko o jednu víc
Hned za první desítkou skončila česká společnost Rufruf. Patnácté místo obsadila Medevio, sedmnácté Malcom Finance a osmnácté FaceUp. Do padesátky se dostaly také readmio na 25. příčce a wflow na 42. místě. Z devíti zastoupených zemí má v celém žebříčku víc firem než Česko pouze Polsko, a to jedenáct. V první desítce nemá víc zástupců než Česko žádná země.
Deloitte posuzoval růst technologických společností, které v roce 2022 vykázaly provozní výnosy alespoň 50 tisíc eur a v roce 2025 nejméně 100 tisíc eur. Průměrný růst firem v první padesátce se proti minulému ročníku zvýšil z 1 219 na 1 640 procent. Hranice pro vstup do žebříčku přitom klesla. Zatímco loni potřebovala firma na padesáté místo růst o 576 procent, letos stačilo 357 procent.
Éra humanoidních robotů se posouvá z technologických demonstrací na burzu. Agility Robotics se chystá jako první čistě humanoidní robotická firma vstoupit na americký Nasdaq a sází na to, že její robot Digit 5 začne ve skladech a továrnách přebírat úkoly, na které firmy obtížně shánějí lidi. Za startupem přitom stojí silná jména Big Techu včetně Nvidie, Amazonu, SoftBank a Foxconnu.
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Trhy
Éra humanoidních robotů se posouvá z technologických demonstrací na burzu. Agility Robotics se chystá jako první čistě humanoidní robotická firma vstoupit na americký Nasdaq a sází na to, že její robot Digit 5 začne ve skladech a továrnách přebírat úkoly, na které firmy obtížně shánějí lidi. Za startupem přitom stojí silná jména Big Techu včetně Nvidie, Amazonu, SoftBank a Foxconnu.
Mezi mladými firmami vyhrálo brněnské herní studio
V kategorii Companies to Watch, určené mladším společnostem, které ještě nesplňují čtyřletou podmínku hlavního žebříčku, zvítězilo brněnské herní studio Terahype. Vykázalo růst o 3 676 procent a jeho mobilní hru Boom Castle si podle firmy stáhlo přes milion hráčů. České společnosti obsadily polovinu první desítky. Třetí skončila marketingová agentura Systedo, pátá HackedList.io, která firmy upozorňuje na škodlivý software zaměřený na krádeže hesel. Deváté místo patří úklidové službě Youklid a desáté brněnské MAIA Labs.
MAIA Labs navíc získala cenu AI Value Driver, kterou Deloitte uděluje společně s Google Cloud za měřitelný přínos generativní umělé inteligence. Porota vybírala ze 118 přihlášek z celé střední Evropy. Technologie brněnské firmy při kolonoskopii upozorňuje lékaře na podezřelé nálezy a automaticky připravuje lékařskou zprávu.
Pět českých společností získalo také ocenění Impact Stars, u něhož porota přihlíží k dopadu technologie na lidi a společnost. Carebot využívá umělou inteligenci k analýze rentgenových snímků, Flowpay poskytuje online financování podnikatelům a Tropic Square vyvíjí bezpečnostní čipy s veřejně dostupným návrhem. Viola propojuje rodiny seniorů s ověřenými pečovateli a Zuri vyvíjí bezpilotní nákladní letoun s hybridním pohonem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.