Ve Svijanech si o víkendech konečně oddychnou. Díky investici 120 milionů vaří pivo už jen ve všední dny
Ve Svijanech už kvůli poptávce nemusí vařit pivo o víkendech a svátcích. Pivovar investoval 120 milionů korun do nové varny, která zachovává tradiční postupy, ale umožní lépe plánovat výrobu. Zároveň chystá další novinku: bezalkoholové pivo, které nejprve uvaří jako běžné a teprve poté z něj odstraní alkohol.
Pivovar Svijany rozšířil varnu a jeho zaměstnanci už kvůli vysoké poptávce nemusí vařit pivo o víkendech a svátcích. Do nové technologie firma investovala 120 milionů korun, nejvíce ve své novodobé historii. Přestože se varna zvětšila, způsob výroby zůstává stejný. Pivovar si proto musel zařízení nechat vyrobit na zakázku u bavorské společnosti Ziemann.
Svijany s ročním výstavem kolem 700 tisíc hektolitrů patří mezi deset největších pivovarů v Česku. Rozšíření kapacity ale podle sládka Petra Menšíka neznamená, že by nyní chtěly začít vyrábět miliony hektolitrů ročně. Hlavním cílem bylo odstranit nutnost víkendových směn a získat větší prostor pro plánování výroby.
„Nebudeme si muset dělat zbytečné zásoby piva, umíme si lépe plánovat pravidelnou údržbu a servis,“ vysvětlil Menšík.
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Absolutním šampionem 34. ročníku soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex 2026 se stal Zubr Grand. Pivovar Zubr získal titul znovu po roční pauze, kdy jej loni získal Velkopopovický kozel 11, předtím měl osmiletou řadu titulů. Zubr Grand zvítězil také v kategorii světlých ležáků. Zároveň s hlavní soutěží se uskutečnil i 12. ročník soutěže sudových piv Zlatý soudek Pivex a minisoudek Pivex. Pořadatelé výsledky soutěží vyhlásili na Galavečeru pivovarníků a sladovníků na brněnském výstavišti.
Nová varna, starý způsob vaření
Svijany trvaly na tom, aby nová varna zachovala tradiční dvourmutový postup. Pivo v pivovaru dál kvasí v otevřených kádích a dlouhodobě zraje v ležáckých sklepích.
Najít dodavatele přitom nebylo jednoduché. „Největší oříšek byl v tom, že jsme chtěli tu starou technologii, velké světové firmy už to ale dneska moc neumí,“ řekl Menšík. Podle něj jsou moderní výrobní postupy rychlejší a úspornější, pivovar však nechtěl měnit charakter svého piva.
Výsledkem je v podstatě kopie původní varny doplněná o moderní prvky, například využití odpadního tepla a páry. Nové zařízení tak má zachovat dosavadní chuť piva a zároveň zlepšit ekonomiku provozu.
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Zprávy z firem
Historický pivovar Bohemia Regent v Třeboni dokončil opravu jedné ze svých budov a plánuje rozšířit ubytovací kapacity. Nové příležitosti hledá také ve výrobě plechovkového piva a v zahraničí, kam letos hodlá vyvézt téměř polovinu produkce. Po třech letech zároveň zdražil.
Svijany zkoušejí pivo, ze kterého odstraní alkohol
Rozšíření varny není jedinou novinkou. Pivovar už téměř rok testuje výrobu takzvaného dealkoholizovaného piva. Na rozdíl od běžných postupů, při nichž je výroba od začátku přizpůsobena nízkému obsahu alkoholu, Svijany nejprve uvaří běžné pivo a alkohol z něj následně odstraní filtrací přes membrány.
Technologie je náročnější a dražší, podle sládka však lépe zachovává vlastnosti původního piva. „Zůstávají tam silice, takže to pivo si zachovává chuť, vůni, pěnivost, všechno jako z původního originálu, jenom chybí ten alkohol,“ uvedl Menšík.
Při slavnostním otevření varny mohli hosté ochutnat například nealkoholickou variantu jantarového speciálu DUX, který se běžně prodává jako třináctistupňové pivo.
Testovací várky už pivovar dodává také do restaurací. Jednotlivá piva jsou označena čísly a zákazníci na ně mohou prostřednictvím QR kódu posílat své hodnocení a připomínky. Na trh chce pivovar dealkoholizované pivo uvést příští rok. Pořízení potřebné technologie si vyžádá další investici v řádu milionů korun.
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