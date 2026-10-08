Ostraváci po více než sto letech přijdou o pivovar. Ostravar přesune výrobu do Prahy
Po více než sto letech čeká ostravský pivovar Ostravar zásadní změna. Pivovary Staropramen příští rok postupně ukončí výrobu v Ostravě a klíčová piva značky přesunou do svého závodu na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců. Firma krok vysvětluje poklesem spotřeby piva, rostoucími náklady a snahou efektivněji využívat výrobní kapacity.
Ostravský pivovar Ostravar, který patří do Pivovarů Staropramen, příští rok postupně ukončí výrobu. Klíčová piva značky se budou nově vařit v pražském pivovaru na Smíchově. Omezení provozu se podle firmy dotkne přibližně 120 pracovníků přímo spojených s výrobou piva. Provoz v Ostravě se má utlumovat v několika etapách, aby měli zaměstnanci dostatek času připravit se na změnu.
Pivovary Staropramen rozhodnutí zdůvodňují dlouhodobým vývojem českého pivního trhu, klesající spotřebou piva a růstem nákladů na obalové materiály, energie či dopravu. Firma chce zároveň efektivněji využívat výrobní kapacity v rámci celé své pivovarnické sítě. „Jedná se o jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsme v posledních letech museli učinit. Velmi dobře si uvědomujeme, že Ostravar je mnohem víc než jen pivovar. Po generace byl součástí Ostravy,“ uvedl šéf Pivovarů Staropramen pro Česko a Slovensko Martin Čermák.
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Výroba zamíří na Smíchov
Podle Čermáka rozhodnutí předcházela rozsáhlá analýza výsledků a nákladů. Společnost podle něj musí zajistit dlouhodobou udržitelnost podnikání, provozní efektivitu a konkurenceschopnost výroby piva v Česku. Zaměstnancům, kterých se ukončení výroby dotkne, firma slibuje vedle podmínek vyplývajících z kolektivní smlouvy také individuální konzultace, pomoc při hledání nového zaměstnání a v případě potřeby psychologickou podporu.
Výroba ostravarských piv se bude postupně přesouvat do pivovaru na pražském Smíchově. Společnost zdůrazňuje, že chce zachovat jejich dosavadní kvalitu a chuť. Garantovat je má bývalý vrchní sládek Ostravaru, který stál také za klíčovými recepturami pivovaru. Pivovary Staropramen zároveň tvrdí, že Moravskoslezský kraj pro ně zůstává jedním z klíčových regionů a chtějí tam pokračovat v obchodních, marketingových, logistických a distribučních aktivitách.
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Pivovar funguje od roku 1897
Ostravar byl založen v roce 1897 a patří mezi deset největších pivovarů v Česku. Většina jeho produkce se spotřebuje na Ostravsku, Karvinsku, Opavsku a Novojičínsku. Pivovary Staropramen jsou součástí severoamerické pivovarské skupiny Molson Coors a na českém trhu jim dlouhodobě patří druhé místo za Plzeňským Prazdrojem.
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