Kdo převezme firmu? Čeští majitelé hledají následníky, Dr. Max mezitím koupil 48 lékáren v Itálii
Chybějící nástupce byl jedním z hlavních důvodů prodeje potravinářské firmy PAC Hořovice. Velké skupiny dál nakupovaly za hranicemi. Dr. Max rozšířil síť v Itálii a Penta oznámila převzetí slovenské zdravotní pojišťovny. Celkem ale ve třetím čtvrtletí podle Deloitte ubylo obchodů s českou stopou na 77, o jedenáct méně než před rokem.
Po období expanze se část českých firem soustředila na začlenění podniků, které koupila v předchozích letech. Zájem o zahraniční trhy přesto trvá. Čeští investoři ve třetím čtvrtletí uskutečnili 23 akvizic v zahraničí a ve čtyřech případech tam aktiva prodali. V Česku změnilo majitele 43 společností. Tuzemští investoři získali 32 z nich, u dalších jedenácti přešly podíly do zahraničních rukou, vyplývá to z Deloitte M&A Indexu.
Když chybí nástupce, přichází na řadu prodej
„Český M&A trh dnes formují dva dlouhodobé trendy. Zatímco část podnikatelů hledá cestu k předání či prodeji svých firem, nejúspěšnější skupiny využívají akvizice k expanzi do zahraničí a budování silných regionálních platforem,“ říká Petr Dědeček, partner finančního poradenství Deloitte Česká republika. Příkladem je potravinářská společnost PAC Hořovice, jejíž převzetí oznámila firma Pecivál. Jedním z hlavních důvodů obchodu bylo právě to, že se pro podnik nenašel nástupce.
Dr. Max z investiční skupiny Penta dál posiluje v Itálii. Česká lékárenská síť se dohodla na koupi řetězce Farmacie Italiane, který zahrnuje 44 lékáren, čtyři parafarmacie a e-shop Loreto Gallo. Po dokončení transakce by Dr. Max překročil v Itálii hranici 300 poboček a upevnil pozici jednoho z největších lékárenských hráčů v Evropě.
Dr. Max sílí v Itálii. Kupuje řetězec Farmacie Italiane
Zprávy z firem
Dr. Max z investiční skupiny Penta dál posiluje v Itálii. Česká lékárenská síť se dohodla na koupi řetězce Farmacie Italiane, který zahrnuje 44 lékáren, čtyři parafarmacie a e-shop Loreto Gallo. Po dokončení transakce by Dr. Max překročil v Itálii hranici 300 poboček a upevnil pozici jednoho z největších lékárenských hráčů v Evropě.
Mění se také způsob, jakým si prodávající a kupující sjednávají cenu. Častěji využívají takzvaný earn-out, při němž se část kupní ceny vyplácí až v dalších letech podle toho, jak se firmě daří. „Rostoucí nejistota vede investory k větší opatrnosti a častějšímu využívání mechanismů, které rozkládají riziko mezi kupujícího a prodávajícího,“ říká Jan Vomáčka, partner transakčních služeb Deloitte Česká republika.
Dr. Max nakupoval v Itálii, do Cendrovy CDN77 vstoupil fond
Nejvíc obchodů s českou stopou připadlo na zpracovatelský průmysl, kde Deloitte eviduje 13 transakcí. Následovaly informační technologie s jedenácti a zdravotnictví s deseti obchody. Dr. Max Group koupila italskou společnost Farmacie Italiane, která kromě 48 lékáren provozuje také platformu pro internetový prodej. Penta Investments oznámila převzetí slovenské zdravotní pojišťovny Union od nizozemské skupiny Achmea.
V technologiích získal fond CVC Capital Partners menšinový podíl ve společnosti CDN77 od jejího zakladatele Zdeňka Cendry. K nejvýraznějším finančním transakcím patřil nákup 68procentního podílu v Sandberg Private Equity Fund I. Fond J&T ARCH II za něj zaplatil přibližně 280 milionů eur. Do portfolia patří mimo jiné softwarová skupina Seyfor, poskytovatel platebních systémů Dotykačka Group a zemědělská skupina Sanagro.
V Evropě ubyla čtvrtina obchodů. Jejich roční hodnota překročila bilion dolarů
V Evropské unii a Spojeném království klesl počet oznámených fúzí a akvizic z 2786 ve druhém čtvrtletí na 2101 ve třetím, tedy o čtvrtinu. Celosvětově činil pokles 13 procent. Podle Deloitte investoři přes léto vyčkávali na další vývoj ekonomiky a při rozhodování zvažovali i geopolitická rizika. Dohodu o ceně komplikovaly také vyšší výnosy státních dluhopisů, kvůli nimž investoři požadují vyšší návratnost i při nákupu firem.
V delším pohledu přitom hodnota evropských transakcí výrazně vzrostla. Za posledních dvanáct měsíců dosáhla 1,039 bilionu dolarů, meziročně o 82,6 procenta více. Na závěr roku Deloitte očekává i oživení počtu obchodů. Ve čtvrtém čtvrtletí by jich investoři v EU a Spojeném království mohli oznámit 2490, o 18 procent více než ve třetím kvartálu. Oproti stejnému období loňského roku by to ale stále znamenalo pokles o 16 procent.
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