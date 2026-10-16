Konec whisky? Skotské palírny trápí „jezera“ neprodaného alkoholu, omezují výrobu a propouštějí
Pro Skotsko je whisky jedním ze symbolů i důležitým vývozním artiklem. Po řadě tučných let však přišel sešup poptávky. Obor je v útlumu a mnozí výrobci jsou v krizi. Kdo za to může? A je nějaká naděje na návrat na výsluní?
Kromě dramatických přírodních scenérií a slavné příšery od nepaměti patřila k obrazu Skotska také whisky. Napříč zemí i na četných ostrovech se nachází palírny, které jsou známé svou kvalitou. Každoročně sem proudí turisté z celého světa, aby whisky ochutnali v jejím domovském prostředí a alespoň trochu nahlédli do toho, jak se vyrábí.
Pálenka k tomu proudí po světě a je jedním z nejdůležitějších vývozních artiklů z této části Spojeného království. V potravinářství patrně nejdůležitějším. Minulý rok whisky tvořila přes sedmdesát procent skotského vývozu potravin, a to v hodnotě přesahující 5,3 miliardy liber.
Patnáct let se výrobcům dobře dařilo, poptávku posílila i pandemie covidu, nyní však přichází tenké roky, popisuje britský deník The Guardian. Na skotské palírny dopadají velmi tvrdě. Mnoho z nich muselo zcela stopnout výrobu, protože se prý vytvořil pořádný „whisky loch“ – jakési pomyslné jezero z whisky, jak se přezdívá značným neprodaným zásobám.
Nealkoholické alternativy vín a sektů zažívají v posledních letech boom. „Tradiční zákazník se mění, někdy chce nealko, jindy sáhne po prémiovém alkoholickém produktu, protože se střídmější konzumací roste potřeba pít kvalitněji,“ říká Petr Černý, jednatel staroplzeneckého Bohemia Sektu, největšího českého výrobce šumivých vín.
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Zprávy z firem
Nealkoholické alternativy vín a sektů zažívají v posledních letech boom. „Tradiční zákazník se mění, někdy chce nealko, jindy sáhne po prémiovém alkoholickém produktu, protože se střídmější konzumací roste potřeba pít kvalitněji,“ říká Petr Černý, jednatel staroplzeneckého Bohemia Sektu, největšího českého výrobce šumivých vín.
Některé firmy dopadly ještě hůře, například v jedné palírně patřící pod potravinářský gigant Diageo začaly po oznámení plánů na omezení výroby a propouštění zaměstnanců stávky a protesty. Koncern, pod který spadá například pivovar Guinness nebo vodka Smirnoff, stojí až za třetinou výroby „skotské“. Kromě velkých značek jako Johnnie Walker provozuje řadu dalších menších. Plány na propouštění tak mohou dopadnout na stovky zaměstnanců. Ani to však není to nejhorší. Další producenti se nevyhnuli ani finančním potížím nebo dokonce vyhlášení konkurzu.
Oběť vlastního úspěchu?
Co stojí za takovým propadem? Aktuální stav by mohl být přerámován tak, že se obor stal obětí vlastního úspěchu. Výrobci za sebou mají léta konstantního růstu poptávky a jako jedni z mála si polepšili i během pandemie covidu. Nyní tak přichází kocovina.
„Lidé přestali nakupovat v tak šíleném tempu, jak tomu bylo dříve,“ popisuje deníku znalec oboru Nick Morgan. „Lidé, kteří si během pandemie kupovali whisky, protože neměli co jiného na práci, si uvědomili, že doma jich mají pravděpodobně dost na dva nebo tři roky. Roste povědomí o zdravotních rizicích, mnoho lidí se rozhodlo pít méně a alkohol se během let, kdy se obchodu dařilo, velmi zdražil,“ dodává.
Výrobci vína a lihovin z Evropské unie by mohli patřit k několika málo vítězům obchodní dohody mezi EU a Spojenými státy, která byla oznámena o víkendu. Podle některých evropských představitelů je dohoda nevyvážená, ale tento sektor by mohl z nové úpravy obchodních vztahů výrazně profitovat. S odvoláním na informace od zástupců z odvětví to uvedla agentura Reuters.
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Money
Výrobci vína a lihovin z Evropské unie by mohli patřit k několika málo vítězům obchodní dohody mezi EU a Spojenými státy, která byla oznámena o víkendu. Podle některých evropských představitelů je dohoda nevyvážená, ale tento sektor by mohl z nové úpravy obchodních vztahů výrazně profitovat. S odvoláním na informace od zástupců z odvětví to uvedla agentura Reuters.
Poptávka klesá na důležitých zahraničních trzích, včetně toho největšího ve Francii. Značnou ránu způsobil i americký prezident Donald Trump se svou celní politikou, i když whisky po čase udělil výjimku.
A konečně, což je možná nejdůležitější - whisky není jediným případem. Podobné starosti mají i výrobci jiných alkoholických nápojů, trend omezování spotřeby alkoholu je širší. Týká se piva, vína i lihovin. Podle dostupných dat prodeje váznou už déle než tři roky.
Těžké časy přicházejí a odcházejí
Znamená to, že (nejen) skotská whisky má nejlepší za sebou? Těžko říct. Nick Morgan, který sepsal dějiny značky Johnnie Walker, a tudíž zná historii segmentu, nechává hodnocení otevřené. Připomíná, že podobná období přišla a zase odešla. Vzhledem k tomu, že výroba kvalitní whisky trvá i desítky let, nejde o obor, kde by se firmy rozhodovaly ze dne na den.
„Pokud se podíváte na údaje o tržbách, pokaždé, když dojde k takovému poklesu, následuje ještě větší nárůst. V současné době se odvětví nachází na dně. Mohu vás téměř s jistotou ujistit, že za pět let, až poptávka opět výrazně vzroste, zjistí, že nemají dostatek whisky, a budou muset rozjet výrobu na plné obrátky,“ vysvětluje.
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