České dráhy zdraží jízdné. Skončí i bezplatná cesta pro děti do šesti let

Národní dopravce České dráhy (ČD) od 15. prosince zvýší ceny jízdného průměrně o 4,9 procenta. Cena jízdenky dospělého na kratší vzdálenost bez slevy vzroste ve většině případů o jednu až pět korun.

Zvedne se také sazba základního kilometrického tarifu a z něj odvozených nabídek, úprava reflektuje inflaci a zvýšení nákladů za uplynulý rok. Nové ceny se v jízdném projeví od zavedení jízdního řádu pro rok 2025, uvedl mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Na delší vzdálenosti podle Šťáhlavského cestující využívají většinou jízdenky s dynamickou cenotvorbou, levnější jsou dříve zakoupené jízdenky. Jde zejména o vnitrostátní vázané jízdenky a mezinárodní včasné jízdenky Evropa. Aktuální cena ve chvíli prodeje je zveřejněna v e-shopu ČD a vychází například z poptávky po cestování nebo z toho, jestli jde o vlak jedoucí ve špičce, nebo mimo špičku. Jízdenky za letošní ceny mohou cestující kupovat do 14. prosince v předprodeji až 60 dní předem.

Od 15. prosince také dopravce navýší ceny některých aplikací na In Kartě, pokud ji cestující využívá ve formě plastové karty. Zvýšení bude o 100 korun u aplikací s jednoletou platností a o 200 korun s tříletou platností. Podobně se upraví časové doplatky do první třídy a ceny síťových vnitrostátních jízdenek. Například cena měsíčního doplatku do první třídy se zvýší o 200 korun na 1190 korun, cena celostátní skupinové víkendové jízdenky pro až pět osob se zvedne o 100 korun na 999 korun a cena celodenní síťové jízdenky se zvýší z 699 korun na 799 korun.

Platit budou i děti

Ve vozech první třídy ve vnitrostátní přepravě dopravce ukončí poskytování bezplatné přepravy dětí do šesti let a průvodců osob s průkazem ZTP/P. Tito cestující budou od 15. prosince za jízdenku v první třídě platit plnou cenu, pokud neprokáží nárok na některou z nabízených slev.

Dráhy by letos měly do provozu poslat až 140 nových vlaků s více než 22 tisíci místy k sezení. Na regionálních linkách se postupně objevují nové vlaky RegioPanter a RegioFox, klimatizované a bezbariérové vlakům, ve kterých s palubní Wi-Fi sítí, zásuvkami a USB konektory. Na dálkové linky dopravce nasazuje první soupravy ComfortJet.

